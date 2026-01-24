ΝΒΑ: Αναβλήθηκε το Τίμπεργουλβς – Ουόριορς λόγω της κατάστασης στη Μινεάπολη

Onsports Team

Οι διαδηλώσεις στην Μινεσότα οδήγησαν στην απόφαση να αναβληθεί το ματς των «λύκων» με το Γκόλντεν Στέιτ, το οποίο θα διεξαχθεί μία μέρα αργότερα.

Τα ξημερώματα της Κυριακής ώρα Ελλάδος, ήταν προγραμματισμένη η διεξαγωγή του αγώνα Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς για το ΝΒΑ. Όμως τα γεγονότα στη Μινεάπολη, οδήγησαν στην απόφαση να αναβληθεί για μία μέρα η αναμέτρηση.

Μετά τον πυροβολισμό πράκτορα που σκότωσε 37χρονο, χιλιάδες διαδηλωτές είναι στους δρόμους. Έτσι η κατάσταση που διαμορφώθηκε, δεν επιτρέπει την διεξαγωγή του αγώνα στην προγραμματισμένη μέρα και ώρα. Για το φόβο να ξεφύγει η κατάσταση ακόμη και στο γήπεδο.

«Ο αγώνας που ήταν προγραμματισμένος για σήμερα ανάμεσα στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς και τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς στο Target Center αναβάλλεται. Η απόφαση πάρθηκε για την ασφάλεια και την προστασία των κατοίκων της Μινεάπολης. Ο αγώνας επαναπρογραμματίστηκε για αύριο στις 16:30 (σ.σ. τοπική ώρα), στο Target Center», αναφέρει η ανακοίνωση του ΝΒΑ.