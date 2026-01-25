«Δάκρυσε» το Σικάγο: Οι Μπουλς απέσυραν τη φανέλα του Ντέρικ Ρόουζ – Το μήνυμα του Μάικλ Τζόρνταν

AP Photo/Matt Marton

Οnsports Team

Οι Σικάγο Μπουλς, σε μια συγκινητική τελετή, απέσυραν τη φανέλα με το Νο1 προς τιμήν του Ντέρικ Ρόουζ, στο πλαίσιο του αγώνα με τους Μπόστον Σέλτικς.

Ένα από τα μεγαλύτερα «αν» στην ιστορία του NBA τιμήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (25/01).

Η φανέλα με Νο1 θα βρίσκεται, προς τιμήν του Ντέρικ Ρόουζ, στην οροφή του United Center. Εκεί όπου υπάρχουν το «23» του Μάικλ Τζόρνταν, το «33» του Σκότι Πίπεν, το «4» του Τζέρι Σλόαν και το «10» του Μπομπ Λαβ, όπως και τα μπάνερ των Φιλ Τζάκσον, Τζέρι Κράους και Τζόνι Κερ.

Οι φίλοι των Μπουλς γέμισαν το United Center για να αποθεώσουν ένα παιδί του Σικάγο που τους είχε κάνει να πιστέψουν ότι θα τους οδηγήσει και πάλι στη δόξα, στη μετά-Τζόρνταν εποχή! Δυστυχώς, όμως, οι σοβαροί τραυματισμοί του «τσάκισαν» μια διαφαινόμενη λαμπρή καριέρα.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν αρκετοί από τους άλλοτε συμπαίκτες του στους «Ταύρους», όπως οι Γιοακίμ Νόα, ο Ταζ Γκίμπσον, ο Λουόλ Ντένγκ, αλλά και ο κόουτς Tομ Τίμποντο. Φυσικά, ήταν εκεί η οικογένεια του Ρόουζ, σε μια έντονα συναισθηματικά φορτισμένη βραδιά.

Τζόρνταν: «Ανυπομονώ να δω τη φανέλα σου δίπλα στη δική μου»

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Μάικλ Τζόρνταν έστειλε, μέσω βίντεο, το δικό του μήνυμα στον Ντέρικ Ρόουζ. Αναλυτικά:

«Ντέρικ, συγχαρητήρια για την απόσυρση της φανέλας σου. Χαίρομαι πολύ για σένα. Είχες μια απίστευτη καριέρα. Εκπροσώπησες πραγματικά την πόλη του Σικάγο, τους Σικάγο Μπουλς, την οικογένειά σου και τον ίδιο σου τον εαυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είμαι πολύ περήφανος για σένα και πολύ χαρούμενος για αυτή την ξεχωριστή σου βραδιά. Ανυπομονώ να έρθω στο United Center και να δω τη φανέλα σου να κρέμεται εκεί, δίπλα στη δική μου».

Οι Μπουλς νίκησαν με buzzer – beater του Έρτερ!

Πριν από τη συγκινητική τελετή, οι Μπουλς πήραν τη νίκη με δραματικό τρόπο κόντρα στους Σέλτικς. Συγκεκριμένα, οι «Ταύροι» λύγισαν 114-111 τη Βοστώνη με buzzer – beater τρίποντο του Κέβιν Έρτερ.