Εθνική Ελλάδας: Ψάχνει… εκδίκηση στην Κροατία
Οnsports Τeam 11 Μαρτίου 2026, 11:21
ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ελλάδας: Ψάχνει… εκδίκηση στην Κροατία

Η Ελλάδα φιλοξενείται από την Κροατία για την 4η αγωνιστική των προκριματικών του Eurobasket 2027 και θέλει την τρίτη της νίκη και την κορυφή του ομίλου.

Δύσκολη εκτός έδρας αποστολή για την Εθνική ομάδα γυναικών στο μπάσκετ, μιας και απόψε (20:00) φιλοξενείται από την Κροατία στο «Sportska Dvorana Baldekin» και θέλει να πάρει την τρίτη της νίκης στη διοργάνωση.

Παράλληλα θέλει και.. εκδίκηση για την ήττα του πρώτου γύρου και να πάρει… κεφάλι στον όμιλο.  Η Ελλάδα βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με τις Κροατία, Βόρεια Μακεδονία και Δανία, έχοντας ρεκόρ 2-1. Έτσι, είναι στην δεύτερη θέση, με την Κροατία να είναι πρώτη με το ίδιο ρεκόρ.

Το τζάμπολ του ματς θα γίνει στις 20:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Αναλυτικά η βαθμολογία:

1) Κροατία 2-1

2) Ελλάδα 2-1

3) Βόρεια Μακεδονία 1-2

4) Δανία 1-2



