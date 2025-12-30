Ομάδες

Ανακούφιση για τον Νίκολα Γιόκιτς: Ο χρόνος που θα μείνει εκτός δράσης
Οnsports Team 30 Δεκεμβρίου 2025, 18:52
NBA

Η αγωνία στους Ντένβερ Νάγκετς, αλλά και το φίλαθλο κοινό του NBA, έλαβε τέλος, μετά τον τραυματισμό του Νίκολα Γιόκιτς στο γόνατο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τους Μαϊάμι Χιτ.

Όπως αποκάλυψε ο Αμερικανός δημοσιογράφος, Σαμς Σαράνια, ο Σέρβος σέντερ γλίτωσε τα χειρότερα και θα μείνει για περίπου ένα μήνα εκτός αγωνιστικής δράσης.

«Μόλις έγινε γνωστό: Ο Νίκολα Γιόκιτς των Ντένβερ Νάγκετς διαγνώστηκε με υπερέκταση στο αριστερό του γόνατο και θα χάσει τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες. Ένα απίστευτο αναστεναγμό ανακούφισης, καθώς οι εξετάσεις δείχνουν ότι οι σύνδεσμοι του τρεις φορές MVP του NBA είναι άθικτοι», ανέφερε ο Σαράνια.


