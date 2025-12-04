Ομάδες

ΝΒΑ: Τα… γαλλικά του Γιάννη (vid)
Οnsports Τeam 04 Δεκεμβρίου 2025, 09:38
NBA / Μιλγουόκι Μπακς

Αμέσως μετά τον τραυματισμό του ο «Greek Freak» άρχισε τα… ελληνογαλλικά με τους Αμερικανούς να προσπαθούν να καταλάβουν τι λέει.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να είναι το πρόσωπο των ημερών στο ΝΒΑ για πολλούς λόγους. Από τη μία η μεγάλη απουσία του που «οδήγησε» σε… κατρακύλα τους Μπακς, από την άλλη η φημολογία που τον θέλει να αφήνει το Μιλγουόκι για την Νέα Υόρκη και τώρα ο νέος του τραυματισμός στο παιχνίδι με τους Πίστονς.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ έπεσε στο παρκέ μόλις στο 3ο λεπτό και έχοντας καταλάβει ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα, άρχισε να βρίζει στα… ελληνικά, μην μπορώντας να πιστέψει την ατυχία του. Η κάμερα πιάνει κάποια από τα όσα και τόσο ευγενικά λόγια του παίκτη των Μπακς με τους Αμερικανούς να προσπαθούν να κάνουν τη… μετάφραση.

Σύμφωνα πάντως με τον προπονητή του ο τραυματισμός δε μοιάζει να είναι κάτι σοβαρό, μιας και από την πρώτη εκτίμηση δεν έχει πειραχεί ο αχίλλειος τένοντας, με τον παίκτη να συνεχίζει να υποβάλλεται σε εξετάσεις.



