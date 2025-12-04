Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (04/12) - «Τρένο» και «Μάγκας»

EUROKINISSI

Οnsports Τeam

Ασταμάτητη δείχνει το τελευταίο διάστημα η ΑΕΚ, καθώς μετά τις νίκες σε Super League και Ευρώπη, επικράτησε 2-0 και του ΟΦΗ για το Κύπελλο Ελλάδας και «έκλεισε» θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, δείχνοντας πως είναι «Τρένο».

Παράλληλα, όρθιος… στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης έμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πήρε την ισοπαλία 1-1 με τον Άρη, ήταν «Μάγκας» και έμεινε στο… κόλπο της πρόκρισης στην επόμενη φάση.