Άρης – Κλουζ: Νίκη για να «αγκαλιάσει» την πρόκριση

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης υποδέχεται την Κλουζ (4/12, 20:00, Novasports 4) με στόχο τη νίκη που θα τον φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση μίας θέση στην πρώτη εξάδα του Α' ομίλου του Eurocup.

Βήμα πρόκρισης θέλει να κάνει απόψε στο «Αλεξάνδρειο» η ομάδα του Άρη η οποία φιλοξενεί την Κλουζ, στο πλαίσιο του Α’ ομίλου του EuroCup.

Οι κιτρινόμαυροι είναι ισόβαθμοι με τη ρουμανική ομάδα στις θέσεις 4-7 και με ρεκόρ 4-4 πριν το τζάμπολ της 9ης αγωνιστικής. Και οι δύο ομάδες θέλουν τη νίκη για να τερματίσουν σε μία από τις θέσεις 3-6, που δίνουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης και το Top-12.

Για τον Άρη υπάρχουν προβλήματα, με τον Μπριν Φορμπς να είναι ανέτοιμος, αφού τις τελευταίες ημέρες έκανε ατομικό πρόγραμμα και θεραπείες για το γόνατό του. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς μπορεί να υπάρξουν κι άλλες απουσίες.

«Έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα με τους τραυματισμούς. Δεν είναι ιδανική κατάσταση. Υπάρχουν ερωτηματικά, θα δούμε ποιοι θα παίξουν» σχολίασε σχετικά ο κόουτς του Άρη και πρόσθεσε: «Το κλειδί για μας θα είναι η άμυνα, να τους περιορίσουμε, να μην τους αφήσουμε χώρους, να παίξουν γρήγορα».