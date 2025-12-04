Ομάδες

Ρίβερς: «Ο Αντετοκούνμπο δεν ζήτησε ποτέ ανταλλαγή»
Οnsports Τeam 04 Δεκεμβρίου 2025, 10:03
NBA

Ρίβερς: «Ο Αντετοκούνμπο δεν ζήτησε ποτέ ανταλλαγή»

Ο τεχνικός των Μιλγουόκι Μπανς πήρε θέση αναφορικά με τις φήμες που θέλουν τον Έλληνα σούπερ σταρ να έχει ζητήσει ανταλλαγή για να φορέσει τη φανέλα των Νιου Γιορκ Νικς.

 Μετά το τέλος του αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς με τους Ντιτρόιτ Πίστονς ο Ντοκ Ρίβερς, μεταξύ άλλων, σχολίασε και τις φήμες που θέλουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ζήτησε ανταλλαγή για να… μετακομίσει στην Νέα Υόρκη.

«Ο Γιάννης δεν έχει ζητήσει ποτέ να γίνει ανταλλαγή. Δεν μπορώ να το κάνω πιο ξεκάθαρο. Αυτό που εξακολουθώ να λέω είναι ότι πάω στην πηγή. Μιλάω στην πηγή κάθε μέρα. Αγαπάει το Μιλγουόκι και τους Μπακς», ήταν το σχόλιο του Ρίβερς στη συνέντευξη Τύπου.



