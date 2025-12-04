Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (04/12) - Πού θα δείτε το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε και Κύπελλο

EUROKINISSI

Μία ακόμα εντός έδρας «υποχρέωση» περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Euroleague για τον Ολυμπιακό, καθώς στις 21:15 υποδέχεται την Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ για την 14η αγωνιστική. Το ματς θα καλυφθεί από το Novasports Prime.

Παράλληλα, στη Θεσσαλονίκη και το Καυτανζόγλειο ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, μια και στις 17:00 ο Ηρακλής θα παίξει κόντρα στον Παναιτωλικό με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: