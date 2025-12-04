Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (04/12) - Πού θα δείτε το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε και Κύπελλο
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (04/12).
Μία ακόμα εντός έδρας «υποχρέωση» περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Euroleague για τον Ολυμπιακό, καθώς στις 21:15 υποδέχεται την Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ για την 14η αγωνιστική. Το ματς θα καλυφθεί από το Novasports Prime.
Παράλληλα, στη Θεσσαλονίκη και το Καυτανζόγλειο ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, μια και στις 17:00 ο Ηρακλής θα παίξει κόντρα στον Παναιτωλικό με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1HD.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
- 17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ηρακλής - Παναιτωλικός Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26
- 19:00 Novasports 1HD Μπολόνια – Πάρμα Coppa Italia 2025/26
- 19:15 Novasports 5HD Αναντολού Εφές - Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague
- 20:00 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή
- 20:00 Novasports 6HD Ζαλγκίρις Κάουνας - Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague
- 20:00 Novasports 4HD Άρης – Κλουζ Eurocup 2025-26
- 20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λέμγκο – Φλένσμπουργκ DAIKIN Bundesliga 2025-26
- 20:30 Novasports 2HD Μονακό – Παρί Euroleague
- 21:00 Novasports Premier League Προεπισκόπηση Premier League Επεισόδιο: 14η Αγωνιστική
- 21:05 Novasports Start Χάποελ Τελ Αβίβ – Βιλερμπάν Euroleague
- 21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε Euroleague
- 21:45 Novasports 5HD Παρτίζαν - Μπάγερν Μονάχου Euroleague
- 22:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Γουέστ Χαμ Premier League 2025/26
- 22:00 Novasports 1HD Λάτσιο – Μίλαν Coppa Italia 2025/26
- 22:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πόρτο - Βιτόρια Γκιμαράες League Cup Πορτογαλίας
- 23:15 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή
- 02:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φιλαδέλφεια 76ερς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια