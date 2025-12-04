NBA: Πέρασαν από το Ορλάντο οι Σπερς - Επίδειξη δύναμης οι Ρόκετς - Τα αποτελέσματα

AP Photo/John Raoux

Οnsports Τeam

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς, αν και δυσκολεύτηκαν αρκετά απέναντι στους Ορλάντο Μάτζικ, κατάφεραν να πάρουν ένα μεγάλο διπλό 114-112.

Οι Τεξανοί εμφανίστηκαν ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο, κλείνοντας την πρώτη περίοδο μπροστά 31-29 και φτάνοντας στο +9 στο τέλος του ημιχρόνου (58-49). Στο δεύτερο μέρος οι Μάτζικ ισορρόπησαν το παιχνίδι και προσπάθησαν να ροκανίσουν τη διαφορά, όμως οι Σπερς βρήκαν τις απαραίτητες λύσεις και έφυγαν από το Ορλάντο με τη 15η νίκη τους στη σεζόν.

Με αυτό το αποτέλεσμα ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 15-6 και παραμένουν ψηλά στη δυτική περιφέρεια, ενώ οι Μάτζικ υποχώρησαν στο 13-8. Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο ΝτεΆρον Φοξ με 31 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, την ώρα που ο Φραντζ Βάγκνερ ξεχώρισε για την ομάδα της Φλόριντα με 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Στο Χιούστον, οι Ρόκετς έστησαν… πάρτι απέναντι στους Σακραμέντο Κινγκς, φτάνοντας με χαρακτηριστική άνεση στη νίκη 121-95. Παρότι στο πρώτο ημίχρονο δυσκολεύτηκαν, στο δεύτερο μέρος ήταν καταιγιστικοί και ουσιαστικά «καθάρισαν» το παιχνίδι από το τρίτο δωδεκάλεπτο.

Αυτή ήταν η 14η φετινή τους νίκη, με την ομάδα να βελτιώνει το ρεκόρ της στο 14-5 και να βρίσκεται στην τρίτη θέση της δυτικής περιφέρειας, μόλις μία νίκη πίσω από τους Λέικερς. Οι Κινγκς, αντίθετα, γνώρισαν την 17η φετινή τους ήττα, έχοντας πλέον ρεκόρ 5-17 και βρίσκοντας τον εαυτό τους στην προτελευταία (14η) θέση της Δύσης, μπροστά μόνο από τους Πέλικανς που έχουν 3-19.

Κορυφαίος για το Χιούστον ήταν ο Αλπερέν Σενγκούν με 28 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ για το Σακραμέντο ξεχώρισε ο Μαξίμ Ρεϊνό με 25 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Κλίβελαντ Καβαλίερς - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 110-122

Ιντιάνα Πέισερς - Ντένβερ Νάγκετς 120-135

Ορλάντο Μάτζικ - Σαν Αντόνιο Σπερς 112-114

Ατλάντα Χοκς - Λος Άντζελες Κλίπερς 92-115

Νιου Γιορκ Νικς - Σάρλοτ Χόρνετς 119-104

Σικάγο Μπουλς - Μπρούκλιν Νετς 103-113

Χιούστον Ρόκετς - Σακραμέντο Κινγκς 121-95

Μιλγουόκι Μπακς - Ντιτρόιτ Πίστονς 113-109

Ντάλας Μάβερικς - Μαϊάμι Χιτ 118-108