NBA: Έλειπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, «χόρευαν» οι Πίστονς και 12η σερί νίκη! – Όλα τα αποτελέσματα

AP Photo/Morry Gash

Οnsports Τeam

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απουσιάζει λόγω τραυματισμού κι οι Πίστονς δεν είχαν πρόβλημα να περάσουν από το Μιλγουόκι, πανηγυρίζοντας τη 12η διαδοχική νίκη τους – Όλα τα αποτελέσματα των αγώνα που έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής (23/11) στο NBA.

Το εντυπωσιακό νικηφόρο σερί του συνέχισε το Ντιτρόιτ, έχοντας πρωταγωνιστή τον Κέιντ Κάνινγχαμ, ο οποίος «άγγιξε» το τριπλ νταμπλ (29π., 8ριμπ., 10ασ.).

Οι Πίστονς εκμεταλλεύτηκαν την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο και δεν συνάντησαν ιδιαίτερη αντίσταση από τους Μπακς.

Μάλιστα, με τις 12 διαδοχικές νίκες ισοφάρισαν το μεγαλύτερο σερί της ιστορίας του, το οποίο είχαν πετύχει δύο φορές στο παρελθόν. Τις σεζόν 1989/90 και 2003/04, κατακτώντας το πρωτάθλημα και στις δύο περιπτώσεις!

Παράλληλα, το Ντιτρόιτ έβαλε τέλος σε ένα σερί 13 ηττών από το Μιλγουόκι, καθώς νίκησε για πρώτη φορά, ύστερα από την επικράτηση του στις 3 Ιανουαρίου 2022.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-30, 52-69, 85-104, 116-129.

ΜΠΑΚΣ: Κούζμα 13 (1), Πόρτις 18 (4τρ., 7ριμπ.), Τέρνερ 11 (2), Γκριν 15 (5), Ρόλινς 24 (3τρ., 5ριμπ., 7ασ.), Τζάκσον 6 (5ασ.), Σιμς 6, Άντονι 4, Τρεντ 8 (2), Χάρις 3, Κόφι 3, Θ.Αντετοκούνμπο 2, Νανς 3, Σίαρς.

ΠΙΣΤΟΝΣ: Τόμπσον 6, Χάρις 18 (3τρ., 5ριμπ.), Ντούρεν 19 (6ριμπ., 5ασ.), Ρόμπινσον 15 (5), Κάνιγχαμ 29 (3τρ., 8ριμπ., 10ασ.), Στιούαρτ 7 (1), ΛεΒερτ 5, Άιβι 10 (1), Τζένκινς 7 (1), Χόλαντ 4, Γκριν 7 (1), Ριντ 2, Λέινιερ.

Το μεγαλύτερο ενεργό νικηφόρο σερί μιας ομάδας απέναντι σε μια άλλη στο NBA κατέχουν οι Λος Άντζελες Κλίπερς που επιβλήθηκαν για 15η διαδοχική φορά των Σάρλοτ Χόρνετς. Με τον Τζέιμς Χάρντεν να κάνει season-high με 55 πόντους (με 10/16 τρίποντα!), η ομάδα του Λ.Α. επικράτησε 131-116 στη Σάρλοτ, λίγες ώρες αφότου ο γκαρντ των Κλίπερς, Κρις Πολ, ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από την ενεργό δράση στο τέλος της σεζόν.

Οι Μάτζικ πανηγύρισαν την έκτη νίκη στα τελευταία επτά παιχνίδια τους, επικρατώντας στο Ορλάντο των Νικς με 133-121. Τους γηπεδούχους οδήγησε στην επιτυχία ο Φραντς Βάγκνερ που σημείωσε ρεκόρ στην τρέχουσα περίοδο με 37 πόντους, ενώ season-high έκαναν τόσο ο Ντέσμοντ Μπέιν (27π.) όσο κι ο Τζέιλεν Σαγκς (26π.).

Όλα τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής (23/11):

Σάρλοτ - Λ.Α. Κλίπερς 116-131

Ορλάντο - Νέα Υόρκη 133-121

Νέα Ορλεάνη - Ατλάντα 98-115

Σικάγο - Ουάσινγκτον 121-120

Μιλγουόκι - Ντιτρόιτ 116-129

Ντάλας - Μέμφις 96-102

Ντένβερ - Σακραμέντο 123-128

ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

-----------

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Τορόντο 11-5 Νέα Υόρκη 9-6 Φιλαδέλφεια 9-6 Βοστώνη 8-8 Μπρούκλιν 3-12

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 14-2 Κλίβελαντ 11-6 Σικάγο 9-7 Μιλγουόκι 8-9 Ιντιάνα 2-14

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μαϊάμι 10-6 Ατλάντα 10-7 Ορλάντο 10-7 Σάρλοτ 4-12 Ουάσινγκτον 1-15

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 16-1 Ντένβερ 12-4 Μινεσότα 10-6 Πόρτλαντ 7-9 Γιούτα 5-10

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 11-4 Φίνιξ 10-6 Γκόλντεν Στέιτ 9-9 Λ.Α. Κλίπερς 5-11 Σακραμέντο 4-13

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ