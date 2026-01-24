Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μιλγουόκι Μπακς: «Πάγωσαν» με Αντετοκούνμπο - Μένει εκτός για 1,5 μήνα
AP Photo/Morry Gash
Οnsports Τeam 24 Ιανουαρίου 2026, 09:22
NBA / Μιλγουόκι Μπακς

Μιλγουόκι Μπακς: «Πάγωσαν» με Αντετοκούνμπο - Μένει εκτός για 1,5 μήνα

Σημαντικό πλήγμα υπέστησαν οι Μιλγουόκι Μπακς, καθώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε στην ήττα από τους Ντένβερ Νάγκετς και, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος, αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για διάστημα 4 έως 6 εβδομάδων.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ αντιμετωπίζει θλάση στη δεξιά γάμπα και μιλώντας στα Μέσα Ενημέρωσης μετά το τέλος της αναμέτρησης, εκτίμησε πως η απουσία του ενδέχεται να φτάσει τον έναν έως ενάμιση μήνα.

Το Σάββατο (24/01), ο «Greek Freak» πρόκειται να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, ώστε να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού. Την ίδια στιγμή, η προθεσμία των ανταλλαγών στο NBA πλησιάζει, με τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον των Μπακς να βρίσκονται στο επίκεντρο.

«Μετά τη μαγνητική πιθανότατα θα μου πουν ότι έχω πρόβλημα στη γάμπα και, βάσει πρωτοκόλλου, θα χρειαστεί να απουσιάσω για 4-6 εβδομάδες. Το λέω αυτό με βάση την εμπειρία μου στο NBA. Στη συνέχεια θα δουλέψω πολύ σκληρά για να επιστρέψω στα τέλη Φεβρουαρίου ή στις αρχές Μαρτίου. Ελπίζω η ομάδα να βρίσκεται σε θέση που να μπορεί έστω να διεκδικήσει την παρουσία της στα πλέι οφ. Θα το δούμε μέρα με τη μέρα, όσο βελτιώνομαι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αντετοκούνμπο.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
NBA

NBA: «Συναγερμός» στους Μπακς - Νέα ήττα από τους μισούς Νάγκετς και πρόβλημα με Αντετοκούνμπο

NBA: «Συναγερμός» στους Μπακς - Νέα ήττα από τους μισούς Νάγκετς και πρόβλημα με Αντετοκούνμπο
NBA

«Βόμβα» από Γιαμπουσέλε: «Μικρό πισωγύρισμα για τη μεγάλη επιστροφή» (pics)

«Βόμβα» από Γιαμπουσέλε: «Μικρό πισωγύρισμα για τη μεγάλη επιστροφή» (pics)

Ροή ειδήσεων

STORIES
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/01) - Πού θα δείτε Ολυμπιακός-Βόλος, Αστέρας-ΑΕΚ
6 λεπτά πριν Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/01) - Πού θα δείτε Ολυμπιακός-Βόλος, Αστέρας-ΑΕΚ
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Έρχεται Ελλάδα ο Αντρέ Λουίζ
35 λεπτά πριν Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Έρχεται Ελλάδα ο Αντρέ Λουίζ
EUROLEAGUE
Τουρκία: Καταδικάζει τα συνθήματα εις βάρος Αταμάν η Ομοσπονδία μπάσκετ της χώρας
55 λεπτά πριν Τουρκία: Καταδικάζει τα συνθήματα εις βάρος Αταμάν η Ομοσπονδία μπάσκετ της χώρας
NBA
NBA: Πήραν τη ματσάρα στο Μπρούκλιν οι Σέλτικς μετά από δύο παρατάσεις - Αποτελέσματα και highlights
2 ώρες πριν NBA: Πήραν τη ματσάρα στο Μπρούκλιν οι Σέλτικς μετά από δύο παρατάσεις - Αποτελέσματα και highlights
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved