«Βόμβα» από Γιαμπουσέλε: «Μικρό πισωγύρισμα για τη μεγάλη επιστροφή» (pics)
Οnsports Τeam 23 Ιανουαρίου 2026, 09:50
NBA

«Βόμβα» από Γιαμπουσέλε: «Μικρό πισωγύρισμα για τη μεγάλη επιστροφή» (pics)

«Φωτιές» άναψε το ποστάρισμα του Γκερσόν Γιαμπουσέλε που αφήνει υπονοούμενα είτε για πιθανό trade, είτε για επιστροφή του την Ευρώπη.

«Φωτιές» έβαλε ο Γάλλος σούπερ σταρ με το τελευταίο του «τιτίβισμα» στο «Χ». Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε με μια του και μόνο ατάκα προκάλεσε πανικό στους φίλους του μπάσκετ, καθώς οι περισσότεροι ερμήνευσαν την ανάρτησή του ως προαναγγελία κάποιου trade στο ΝΒΑ, ή πιθανής επιστροφής του στα ευρωπαϊκά γήπεδο.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Ό,τι και να συμβεί αύριο, είμαι εξαιρετικά ευλογημένος που βρίσκομαι στη θέση που βρίσκομαι σήμερα. Μικρό πισωγύρισμα για μεγάλη επιστροφή, αυτό είναι το αγαπημένο μου. Σας αγαπώ όλους».



