«Βόμβα» από Γιαμπουσέλε: «Μικρό πισωγύρισμα για τη μεγάλη επιστροφή» (pics)
«Φωτιές» άναψε το ποστάρισμα του Γκερσόν Γιαμπουσέλε που αφήνει υπονοούμενα είτε για πιθανό trade, είτε για επιστροφή του την Ευρώπη.
«Φωτιές» έβαλε ο Γάλλος σούπερ σταρ με το τελευταίο του «τιτίβισμα» στο «Χ». Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε με μια του και μόνο ατάκα προκάλεσε πανικό στους φίλους του μπάσκετ, καθώς οι περισσότεροι ερμήνευσαν την ανάρτησή του ως προαναγγελία κάποιου trade στο ΝΒΑ, ή πιθανής επιστροφής του στα ευρωπαϊκά γήπεδο.
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Ό,τι και να συμβεί αύριο, είμαι εξαιρετικά ευλογημένος που βρίσκομαι στη θέση που βρίσκομαι σήμερα. Μικρό πισωγύρισμα για μεγάλη επιστροφή, αυτό είναι το αγαπημένο μου. Σας αγαπώ όλους».
Whatever happens tomorrow, I’m extremely blessed to be in the position that I am today.— Guerschon Yabusele (@yabusele28) January 23, 2026
Minor setback for major comeback that’s my favorite.
Love y'all ? #777