«Βόμβα» από Γιαμπουσέλε: «Μικρό πισωγύρισμα για τη μεγάλη επιστροφή» (pics)

Οnsports Τeam

«Φωτιές» άναψε το ποστάρισμα του Γκερσόν Γιαμπουσέλε που αφήνει υπονοούμενα είτε για πιθανό trade, είτε για επιστροφή του την Ευρώπη.

«Φωτιές» έβαλε ο Γάλλος σούπερ σταρ με το τελευταίο του «τιτίβισμα» στο «Χ». Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε με μια του και μόνο ατάκα προκάλεσε πανικό στους φίλους του μπάσκετ, καθώς οι περισσότεροι ερμήνευσαν την ανάρτησή του ως προαναγγελία κάποιου trade στο ΝΒΑ, ή πιθανής επιστροφής του στα ευρωπαϊκά γήπεδο.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Ό,τι και να συμβεί αύριο, είμαι εξαιρετικά ευλογημένος που βρίσκομαι στη θέση που βρίσκομαι σήμερα. Μικρό πισωγύρισμα για μεγάλη επιστροφή, αυτό είναι το αγαπημένο μου. Σας αγαπώ όλους».