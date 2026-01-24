NBA: «Συναγερμός» στους Μπακς - Νέα ήττα από τους μισούς Νάγκετς και πρόβλημα με Αντετοκούνμπο

AP Photo/Morry Gash

Οnsports Τeam

Οι Μιλγουόκι Μπακς υπέστησαν ακόμη μία απογοητευτική ήττα στη φετινή σεζόν, αυτή τη φορά από τους Ντένβερ Νάγκετς, 102-100, παρά το γεγονός ότι οι φιλοξενούμενοι παρατάχθηκαν με σημαντικές απουσίες.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, 13 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 32 λεπτά συμμετοχής, αγωνιζόμενος με εμφανή προβλήματα, καθώς «έσφιξε τα δόντια» για μεγάλο μέρος του αγώνα λόγω ενοχλήσεων.

Giannis Antetokounmpo gets injured, Ryan Rollins gets block, Giannis heads to the locker room, but decides to go back to the bench as soon as Rollins hits a big 3 to cut the Nuggets lead to two (with replays) pic.twitter.com/wDm5rO2aBs — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) January 24, 2026

Η συγκεκριμένη ήττα θεωρείται ιδιαίτερα ανησυχητική για τα «Ελάφια», αφού οι Νάγκετς αγωνίστηκαν χωρίς επτά παίκτες. Πέρα από τους σούπερ σταρ Νίκολα Γιόκιτς και Τζαμάλ Μάρεϊ, εκτός δράσης έμειναν και οι Μπράουν, Τζόνσον, Βαλαντσιούνας, Ουότσον και Μπέιτς, όλοι βασικά κομμάτια του ροτέισον των «Σβόλων».

Το πρώτο δωδεκάλεπτο κύλησε σε απόλυτη ισορροπία, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες 21-21, ωστόσο οι Νάγκετς ανέβασαν ρυθμό στη δεύτερη περίοδο και πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα έξι πόντων (42-48), χάρη στο επιμέρους 21-27.

Η εικόνα δεν άλλαξε στο τρίτο δωδεκάλεπτο, με τους φιλοξενούμενους να κυριαρχούν και με επιμέρους 21-30 να εκτοξεύουν τη διαφορά στο +15 (63-78). Οι Μπακς προσπάθησαν να αντιδράσουν στην τελευταία περίοδο, αναζητώντας την ανατροπή.

Με μπροστάρη τον Αντετοκούνμπο, το Μιλγουόκι κατάφερε να μειώσει τη διαφορά και να μπει ξανά στη διεκδίκηση του αγώνα, όμως στα κρίσιμα σημεία οι Νάγκετς βρήκαν τις απαραίτητες λύσεις και διατήρησαν το προβάδισμά τους μέχρι το φινάλε.

Με αυτή την ήττα, οι Μπακς υποχώρησαν στο 18-26 και παραμένουν εκτός των θέσεων που οδηγούν στο play-in tournament, ενώ οι Νάγκετς ανέβηκαν στο 31-15, διατηρώντας την 3η θέση στη Δυτική Περιφέρεια.

Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο για το Μιλγουόκι, ωστόσο, ήταν η εικόνα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα τελευταία δευτερόλεπτα, καθώς αποχώρησε προς τα αποδυτήρια κουτσαίνοντας, με εμφανές πρόβλημα τραυματισμού.