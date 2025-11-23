ΝΒΑ: Τέλος εποχής για τον Κρις Πολ

Onsports Team

Ο πολύπειρος γκαρντ το πήρε απόφαση και ανακοίνωσε πως στο τέλος της σεζόν ολοκληρώνει την τεράστια καριέρα του.

Ο Κρις Πολ ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την τεράστια καριέρα του, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του ESPN ο γκαρντ των Κλίπερς θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση με το φινάλε της φετινής σεζόν, της 21ης συνολικά στο ΝΒΑ.

Ο 40χρονος άσος, ένας από τους κορυφαίους δημιουργούς που πέρασαν ποτέ από τη λίγκα, μετρά 12 συμμετοχές σε All-Star Game, 11 παρουσίες σε All-NBA ομάδες, εννέα επιλογές σε All-Defensive Teams και αναδείχθηκε Rookie of the Year το 2006, ενώ έχει συμπεριληφθεί και στους 75 καλύτερους παίκτες όλων των εποχών.

Οι εκτιμήσεις ότι αυτή θα ήταν η τελευταία του χρονιά υπήρχαν εδώ και καιρό, με τον Πολ να αφήνει ουσιαστικά να εννοηθεί το τέλος, γράφοντας στα social media: «Τι διαδρομή... Έχει μείνει ακόμα λίγη… ΕΥΓΝΩΜΩΝ για αυτή την τελευταία χρονιά!». Η σεζόν αυτή θα αποτελέσει τον επίλογο της δεδομένα Hall of Fame πορείας του.