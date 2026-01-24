Ομάδες

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (24/01) - «Σλάγκερ» και «Διπλό»
AP Photo/Manu Fernandez
Οnsports Τeam 24 Ιανουαρίου 2026, 09:11
STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (24/01) - «Σλάγκερ» και «Διπλό»

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες του Σαββάτου (24/01).

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι μεταγραφικές κινήσεις του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση του ρόστερ ενόψει της συνέχειας. Οι «πράσινοι» περιμένουν «Την απάντηση Σλάγκερ» για να κάνουν την υπέρβαση στη μεσαία γραμμή, έχοντας συμφωνήσει με Καμπίνι και έχοντας στο… περίμενε τον Κραλ.

Από εκεί και πέρα, επιστρέφει η δράση στη Super League και στην ΑΕΚ ετοιμάζονται «Αετοί για Διπλό» στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα AKTOR, ενώ στον Ολυμπιακό επικρατεί «Ο πυρετός της τουλίπας», αφού πριν τον… τελικό με τον Άγιαξ υποδέχεται τον Βόλο.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



