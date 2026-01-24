Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (24/01) - «Σλάγκερ» και «Διπλό»

AP Photo/Manu Fernandez

Οnsports Τeam

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι μεταγραφικές κινήσεις του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση του ρόστερ ενόψει της συνέχειας. Οι «πράσινοι» περιμένουν «Την απάντηση Σλάγκερ» για να κάνουν την υπέρβαση στη μεσαία γραμμή, έχοντας συμφωνήσει με Καμπίνι και έχοντας στο… περίμενε τον Κραλ.

Από εκεί και πέρα, επιστρέφει η δράση στη Super League και στην ΑΕΚ ετοιμάζονται «Αετοί για Διπλό» στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα AKTOR, ενώ στον Ολυμπιακό επικρατεί «Ο πυρετός της τουλίπας», αφού πριν τον… τελικό με τον Άγιαξ υποδέχεται τον Βόλο.