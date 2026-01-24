NBA: Πήραν τη ματσάρα στο Μπρούκλιν οι Σέλτικς μετά από δύο παρατάσεις - Αποτελέσματα και highlights

AP Photo/Yuki Iwamura

Οnsports Τeam

Οι Σέλτικς χρειάστηκαν δύο παρατάσεις για να «λυγίσουν» την αντίσταση των Νετς στο Μπρούκλιν, φτάνοντας σε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη 130-126.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Βοστώνη ήταν ο Πέιτον Πρίτσαρντ, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 32 πόντους και 6/11 τρίποντα. Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Τζέιλεν Μπράουν, που κατέγραψε triple-double με 27 πόντους, 10 ριμπάουντ και 12 ασίστ. Από πλευράς Νετς, ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ ξεχώρισε με 30 πόντους, ενώ ο Νόλαν Τραορέ πρόσθεσε άλλους 21.

Στο Ντιτρόιτ, οι Χιούστον Ρόκετς έβαλαν φρένο στο σερί τεσσάρων νικών των Πίστονς, επικρατώντας 111-104. Ο Κέβιν Ντουράντ ηγήθηκε των φιλοξενούμενων, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 32 πόντους. Οι γηπεδούχοι είχαν επιθετικό πλουραλισμό, με έξι παίκτες να σημειώνουν διψήφιο αριθμό πόντων, ωστόσο πρώτος σκόρερ τους ήταν ο Τζέιλεν Ντούρεν με 18.

Τέλος, στην Οκλαχόμα Σίτι, οι Ιντιάνα Πέισερς πέρασαν νικηφόρα από την έδρα των Θάντερ 117-114, σε ένα ματς που θύμισε τους περσινούς τελικούς του NBA. Οι φιλοξενούμενοι χάλασαν το… σόου του Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, ο οποίος πραγματοποίησε μυθική εμφάνιση με 47 πόντους.

Για τους πρωταθλητές, ο Τσετ Χόλμγκρεν είχε 25 πόντους, 13 ριμπάουντ και τρία μπλοκ, σε μια περίοδο όπου η ομάδα δοκιμάζεται από αρκετούς τραυματισμούς (Ουίλιαμς, Χάρτενσταϊν, Καρούσο). Οι Πέισερς, παρά τις απουσίες των Μάθουριν, Τόπιν και Τζάκσον, βρήκαν λύσεις από τους Άντριου Νέμπχαρτ (27 πόντοι, 11 ριμπάουντ), Τζάρας Ουόκερ (26 πόντοι) και Πασκάλ Σιακάμ (21 πόντοι) για να φτάσουν σε μια πολύτιμη νίκη.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Ντιτρόιτ Πίστονς - Χιούστον Ρόκετς 104-111

Ατλάντα Χοκς - Φοίνιξ Σανς 110-103

Μπρούκλιν Νετς - Μπόστον Σέλτικς 126-130 (2 παρατάσεις)

Κλίβελαντ Καβαλίερς - Σακραμέντο Κινγκς 123-118

Μέμφις Γκρίζλις - Νιου Όρλινς Πέλικανς 127-133

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Ιντιάνα Πέισερς 114-117

Μιλγουόκι Μπακς - Ντένβερ Νάγκετς 100-102

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς - Τορόντο Ράπτορς 98-110