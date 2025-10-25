Ομάδες

NBA: «Μαγικός» Ντρόντσιτς, επιβλητικοί Λέικερς! – Όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς (25/10)
AP Photo/Jessie Alcheh
Onsports team 25 Οκτωβρίου 2025, 09:00
NBA / Λος Άντζελες Λέικερς

NBA: «Μαγικός» Ντρόντσιτς, επιβλητικοί Λέικερς! – Όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς (25/10)

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν… μαγικός κι οι Λέικερς επιβλήθηκαν 128-110 των Τίμπεργουλφς – Όλα τα αποτελέσματα από τους αγώνες του NBA που έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου (25/10).

Ο «Luka Magic» έκανε και πάλι το θαύμα του κι οδήγησε την ομάδα του Λ.Α. σε μια εμφατική νίκη.

Ο Ντόντσιτς έκανε τα πάντα στο παρκέ, μετρώντας 49 πόντους, 11 ριμπάουντ κι 8 ασίστ, ενώ είχε άξιους συμπαραστάτες του Όστιν Ρίβς (25π.) και Ρούι Χατσιμούρα (23π.). Για τη Μινεσότα, Άντονι Έντουαρντς (31π.) και Τζούλιους Ραντλ (26π., 9ριμπ., 5ασ.) έκαναν ό,τι μπορούσαν, αλλά δεν έφταναν.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 36-40, 68-63, 108-94, 128-110.
ΛΕΪΚΕΡΣ: Ριβς 25 (2τρ., 7ριμπ., 11ασ.), Χατσιμούρα 23 (2), Έιτον 15 (8ριμπ.), Βίνσεντ 5 (1), Ντόντσιτς 49 (5τρ., 11ριμπ., 8ασ.), ΛαΡάβια 6 (1), Σμαρτ 3, Κνεχτ, Βαντερμπίλτ 2, Μπρόνι Τζέιμς, Κολόκο.
ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ: ΜακΝτάνιελς 10, Ραντλ 26 (4τρ., 9ριμπ., 5ασ.), Γκομπέρ 2, Έντουαρντς 31 (3τρ., 5ασ.), ΝτιΒιτσέντζο 14 (3), Ριντ 5, Κόνλεϊ, Σάνον, Κλαρκ 9 (1), Χάιλαντ 9 (1), Ντίλιγχαμ, Μπέρινγκερ 2, Ινγκλς, Μίλερ 2, Τζουζάνγκ 1.

Με πρωτοστάτη τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, οι Σπερς λύγισαν τους Πέλικανς στη Νέα Ορλεάνη, στην παράταση με 120-116 (107-107κ.α.). Ο Γάλλος «σταρ» πέτυχε νταμπλ νταμπλ με 29 πόντους (13/20 δίποντα) και 11 ριμπάουντ, ενώ είχε κι 9 τάπες!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εντυπωσιακός κι οδήγησε τους Μπακς σε σπουδαία νίκη (122-116) επί των Ράπτορς στο Τορόντο.

Όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς (25/10)

  • Τορόντο - Μιλγουόκι 116-122
  • Ορλάντο - Ατλάντα 107-111
  • Νέα Υόρκη - Βοστώνη 105-95
  • Μπρούκλιν - Κλίβελαντ 124-131
  • Χιούστον - Ντιτρόιτ 111-115
  • Μέμφις - Μαϊάμι 114-146
  • Νέα Ορλεάνη - Σαν Αντόνιο 116-120 (107-107κ.α.)
  • Ντάλας - Ουάσινγκτον 107-117
  • ΛΑ Λέϊκερς - Μινεσότα 128-110
  • Σακραμέντο - Γιούτα 105-104
  • Πόρτλαντ - Γκόλντεν Στέιτ 139-119
  • Λ.Α. Κλίπερς - Φίνιξ 129-102

Οι βαθμολογίες στο NBA

Ανατολική Περιφέρεια

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

  1. Νέα Υόρκη 2-0
  2. Φιλαδέλφια 1-0
  3. Τορόντο 1-1
  4. Βοστώνη 0-2
  5. Μπρούκλιν 0-2

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Μιλγουόκι 2-0
  2. Σικάγο 1-0
  3. Ντιτρόιτ 1-1
  4. Κλίβελαντ 1-1
  5. Ιντιάνα 0-1

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Σάρλοτ 1-0
  2. Ατλάντα 1-1
  3. Ορλάντο 1-1
  4. Μαϊάμι 1-1
  5. Ουάσινγκτον 1-1

Δυτική Περιφέρεια

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

  1. Γκόλντεν Στέιτ 2-1
  2. ΛΑ Κλίπερς 1-1
  3. Φοίνιξ 1-1
  4. Σακραμέντο 1-1
  5. ΛΑ Λέικερς 1-1

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Σαν Αντόνιο 2-0
  2. Μέμφις 1-1
  3. Ντάλας 0-2
  4. Νέα Ορλεάνη 0-2
  5. Χιούστον 0-2

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Οκλαχόμα Σίτι 2-0
  2. Μινεσότα 1-1
  3. Πόρτλαντ 1-1
  4. Γιούτα 1-1
  5. Ντένβερ 0-1

How Luka Dončić Scored his Laker-High 49 Points vs Minnesota

Los Angeles Lakers vs Minnesota Timberwolves Full Game Highlights - October 24, 2025 | NBA Season

SPURS WIN IN OVERTIME AGAINST THE PELICANS | Full Game Highlights



