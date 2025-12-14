Ισραήλ: Νεκρός ο Ραέντ Σαάντ, νούμερο 2 της ένοπλης Χαμάς - Από τους αρχιτέκτονες της 7ης Οκτωβρίου

Onsports Team

Κατά τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ήταν ένας από τους «αρχιτέκτονες» της αιματηρής εισβολής της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον ανώτερο ηγέτη της Χαμάς, Ραέντ Σαάντ, σε επίθεση στη Γάζα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού, ο Σαάντ σκοτώθηκε σε επίθεση στα κεντρικά γραφεία της Χαμάς στη Γάζα, η οποία διεξήχθη σε συνεργασία με την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών Σιν Μπετ.

Ο στρατός ισχυρίστηκε ότι η Χαμάς προσπαθούσε να «αποκαταστήσει τις δυνατότητές της και να ενισχύσει τον εαυτό της» τις τελευταίες εβδομάδες.

Βίντεο από την ισραηλινή επίθεση

? ELIMINATED: Ra’ad Sa’ad, Head of the Weapons Production Headquarters of Hamas’ Military Wing and One of the Architects of the Brutal October 7th Massacre



Sa’ad was one of the last remaining veteran senior militants in the Gaza Strip and a close associate of Marwan Issa, the… pic.twitter.com/nIa1VUqryI — Israel Defense Forces (@IDF) December 13, 2025

Ο Σαάντ ήταν ένας από τους τελευταίους βετεράνους της Χαμάς που είχαν απομείνει στη Λωρίδα της Γάζας, κατείχε μια σειρά από ανώτερες θέσεις και ήταν κοντά στον Μαρουάν Ίσα, αναπληρωτή επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς.

Η παλαιστινιακή οργάνωση καταδίκασε την επίθεση ως προσπάθεια του Ισραήλ να «υπονομεύσει και να σαμποτάρει» την εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα.

Ποιος είναι ο Ραέντ Σαάντ



Ο Σαάντ είναι ανώτερος ηγέτης της Χαμάς και μέλος του στρατιωτικού συμβουλίου των Ταξιαρχιών Qassam, του ένοπλου τμήματος της παλαιστινιακής οργάνωσης, σύμφωνα με ένα ενημερωτικό δελτίο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων.

Είναι επίσης επικεφαλής των τμημάτων επιχειρήσεων και παραγωγής των Ταξιαρχιών Qassam και έχει περιγραφεί ως ο δεύτερος στην ιεραρχία του ένοπλου τμήματος.

Σε προηγούμενη δήλωση του γραφείου του Νετανιάχου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατηγόρησε τον Σαάντ ότι ήταν «ένας από τους αρχιτέκτονες» των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ.