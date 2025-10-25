Ομάδες

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Οδοστρωτήρας» ο «Greek Freak» πάτησε τους Ράπτορς! - Δείτε βίντεο
AP Photo/Kayla Wolf
Onsports team 25 Οκτωβρίου 2025, 08:14
NBA

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εντυπωσιακός κι οδήγησε τους Μπακς σε σπουδαία νίκη (122-116) επί των Ράπτορς στο Τορόντο.

Μετά την άνετη επικράτηση των Ουίζαρντς, τα «Ελάφια» πέτυχαν δεύτερη νίκη σε ένα σαφώς πιο απαιτητικό παιχνίδι.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν και πάλι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος «γέμισε» τη στατιστική του, χωρίς να χρειαστεί να πάρει πολλές προσπάθειες. Μάλιστα, αν η ομάδα του ήταν πιο εύστοχη στο τρίποντο θα μπορούσε να είχε πετύχει και τριπλ νταμπλ!

Ο «Greek Freak» τελείωσε τον αγώνα με 31 πόντους, 20 ριμπάουντ κι 7 ασίστ σε 38 λεπτά.

Όσα έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

  • 31 πόντοι
  • 9/12 δίποντα
  • 2/2 τρίποντα
  • 7/12 βολές
  • 20 ριμπάουντ
  • 7 ασίστ
  • 1 τάπα
  • σε 37:36

Μοναδικό αρνητικό για τους Μπακς ήταν ότι για δεύτερο σερί ματς ο Ντοκ Ρίβερς έχασε παίκτη με τραυματισμό. Αυτή τη φορά ήταν ο Κάιλ Κούζμα, ο οποίος γύρισε τον αστράγαλο του στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, αποχώρησε και δεν επέστρεψε…

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-27, 54-52, 86-86, 116-122
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡΑΠΤΟΡΣ (Ντάρκο Ραγιάκοβιτς): Ίνγκραμ 29 (3τρ., 6ριμπ.), Μπαρνς 17 (2τρ., 5ριμπ.), Πολτλ 6 (5ριμπ.), Μπάρετ 20 (1τρ., 6ριμπ.), Κουίκλι 19 (1τρ., 7ριμπ., 8ασ.), Μαμουκελασβίλι 4, Ντικ 5 (1), Αγκμπάτζι 3, Σιντ 3, Μόγκμπο, Μπατλ 9 (3).
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Τρεντ 20 (4), Αντετοκούνμπο 31, Τέρνερ 4 (5ριμπ.), Γκριν 9 (3), Ρόλινς 13 (1τρ., 5ριμπ.), Κούζμα 8, Άντονι 23 (2τρ., 7ασ.), Πόρτις 11 (1τρ., 8ριμπ.), Πρινς 3 (1), Κόφι.

Giannis Antetokounmpo Was DOMINANT In Toronto! | October 24, 2025

Highlights: Bucks 122 - Wizards 116 | 10.24.25



