Ολυμπιακός: Έφτασε στην Ελλάδα ο Μόντε Μόρις – Πότε αναμένεται το ντεμπούτο του
AP Photo/David Zalubowski
Onsports team 14 Δεκεμβρίου 2025, 09:22
EUROLEAGUE

Ο Μόντε Μόρις βρίσκεται από το πρωί της Κυριακής (14/12) στην Ελλάδα για να ενσωματωθεί στον Ολυμπιακό.

Ο Αμερικανός γκαρντ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» λίγο μετά τις 9 το πρωί (βλ. 09:55) με πτήση από το Ντιτρόιτ, μέσω Νέας Υόρκης.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας περιμένει τον Μόντε Μόρις να μπει άμεσα στις προπονήσεις, ώστε να δει την κατάσταση, στην οποία βρίσκεται, καθώς ακολουθεί «διπλή» εβδομάδα στη Euroleague.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει Βαλένθια (16/12, 21:15) και Βιλερμπάν (19/12, 21:15), με τον Αμερικανό να αναμένεται να πάρει τα πρώτα του λεπτά ως «ερυθρόλευκος» στην αναμέτρηση με τη γαλλική ομάδα.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του 30χρονου παίκτη την περασμένη Τετάρτης (10/12), με τον Έλληνα τεχνικό να ευελπιστεί ότι θα εξελιχθεί στον παίκτη που θα καλύψει το κενό που υπάρχει στην περιφέρεια.

Ο Μόρις έρχεται στην Ευρώπη, μετά από εννιά σεζόν στο NBA, όπου αγωνίστηκε από το 2017 έως το 2026 σε Νάγκετς, Ουίζαρντς, Πίστονς, Τίμπεργουλβς, Σανς και Πέισερς.



