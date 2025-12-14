Ομάδες

Σοβαρά επεισόδια στο Χερσόνησος – Εργοτέλης: «Ξύλο» και κουτουλιά Κώτσιου σε αντίπαλο (βίντεο)
Onsports team 14 Δεκεμβρίου 2025, 14:14
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σοβαρά επεισόδια στο Χερσόνησος – Εργοτέλης: «Ξύλο» και κουτουλιά Κώτσιου σε αντίπαλο (βίντεο)

Χαμός στην αναμέτρηση της Χερσονήσου με τον Εργοτέλη για το πρωτάθλημα της Α1 ΕΠΣΗ, καθώς υπήρξαν σοβαρά επεισόδια, με τον προπονητή των φιλοξενούμενων, Ηλία Κώτσιο, να ρίχνει… κουτουλιά σε αντίπαλο!

Η Χερσόνησος νίκησε 2-1 τον Εργοτέλη, ωστόσο το ματς στιγματίστηκε από σοβαρά επεισόδια.

Μετά την επίτευξη του δεύτερου τέρματος των γηπεδούχων, υπήρξε γενική σύρραξη μεταξύ ποδοσφαιριστών, ενώ στη συνέχεια ενεπλάκησαν κι όσοι βρίσκονταν στους πάγκους των δύο ομάδων.

Η κατάσταση, μάλιστα, ξέφυγε όταν ο προπονητής του Εργοτέλη, Ηλίας Κώτσιος έριξε κουτουλιά στον παίκτη της Χερσονήσου, Δημήτρη Μηλάκη.

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού και του ΟΦΗ αποβλήθηκε, ενώ το παιχνίδι διακόπηκε για κάποια λεπτά μέχρι να ηρεμήσει η κατάσταση.

Δείτε το video με τα επεισόδια



