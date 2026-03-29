Δείπνο με παίκτες της Ίντερ έφερε μπελάδες για τον Λοκατέλι

Έντονες αντιδράσεις στην Ιταλία για την επιλογή του αρχηγού της Γιουβέντους να καθίσει σε παρέα με ποδοσφαιριστές της μεγάλης αντιπάλου των «μπιανκονέρι».

Η αντιπαλότητα στο ποδόσφαιρο είναι βασικό στοιχείο του αθλήματος. Ειδικά στις χώρες της Μεσογείου που… βράζει το αίμα, η σύνδεση των φιλάθλων με τις ομάδες τους είναι εντονότερη. Με αποτέλεσμα να δημιουργείται θέμα σχεδόν απ’ το πουθενά.

Η Ιταλία ετοιμάζεται για τον αγώνα μπαράζ εισόδου στο Παγκόσμιο Κύπελλο με αντίπαλο την Βοσνία. Όμως η συζήτηση αφορά ένα άλλο θέμα, που δεν έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο.

Ο Λοκατέλι, διεθνής με την «Σκουάντρα Ατζούρα» και αρχηγός της Γιουβέντους, δείπνησε με ποδοσφαιρική παρέα. Αυτό που ενόχλησε τους φίλους των «μπιανκονέρι», είναι πως όλοι τους ήταν από την Ίντερ.

Αλεσάντρο Μπαστόνι, Φεντερίκο Ντιμάρκο, Νικολό Μπαρέλα και Σεμπαστιάνο Εσπόζιτο, ήταν μαζί με τον Λοκατέλι. Η είδηση έγινε γρήγορα viral ανάμεσα στους φίλους της «γηραιάς κυρίας», οι οποίοι και θεωρούν απρεπέστατη τη στάση του αρχηγού της ομάδας τους, καθώς δείπνησε με «εχθρούς» εντός γηπέδων.