Τζόουνς: «Κέρδισε ο Άρης, όχι ο Μπράις, δε με ενδιαφέρουν τα στατιστικά μου»

Ο Αμερικανός γκαρντ, ωστόσο, επιλέγει να προσπεράσει το επίτευγμά του (26 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), με το οποίο έδωσε στην ομάδα του την τέταρτη νίκη της στο πρωτάθλημα.

«Δουλεύω πάρα πολύ σκληρά, πριν και μετά την προπόνηση. Είμαι περήφανος για αυτό που κάνω. Ωστόσο, είμαστε ομάδα. Κάποιες μέρες δε θα είναι δικές μου, θα είναι κάποιος άλλος από τους συμπαίκτες μου ο οποίος θα βγει μπροστά. Νιώθω ότι κάναμε μια σπουδαία ομαδική νίκη απέναντι στον Ηρακλή. Έπαιξα καλά, αλλά και ο Αμίν (Νουά), «έβγαλε» σημαντικά σουτ, το ίδιο έκανε και ο Κουλμπόκα, ο Πουλιανίτης βοήθησε στο τέλος με το κλέψιμο που έκανε για να πάρουμε την κατοχή της μπάλας (σ.σ. στη λάθος επαναφορά του Ηρακλή στα τελευταία δευτερόλεπτα του ματς). Μπορεί, στην προκειμένη, να ήταν η δική μου βραδιά, αλλά θα μπορούσε να είναι οποιουδήποτε άλλου από τους συμπαίκτες μου. Είμαι περήφανος για το πως λειτουργήσαμε ως ομάδα. Έτσι οι ομάδες γίνονται, όχι απλά καλές, αλλά σπουδαίες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που κερδίσαμε. Το αποτέλεσμα λέει πως κέρδισε ο Άρης, όχι ο Μπράις. Το γεγονός ότι κέρδισε ο Άρης είναι το σημαντικό. Δεν με ενδιαφέρουν τα νούμερα στη στατιστική μου», επισήμανε, εμφατικά, μιλώντας, στους εκπροσώπους του Τύπου, για την εμφάνισή του κόντρα στον «Γηραιό».

Πρόσθεσε ο Τζόουνς τονίζοντας για την απόδοσή του: «Προσπαθώ να ηγηθώ για την ομάδα μου στο παρκέ με πράξεις, επικοινωνώντας περισσότερο στους συμπαίκτες μου αυτό που θέλω. Μιλάω κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, αυτό είναι που έχει αλλάξει τελευταία σε ό,τι κάνω στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχω μιλήσει με τον κόουτς Μίλιτσιτς για τον ρόλο μου στην ομάδα. Παίζω σε κρίσιμη θέση, ως πόιντ γκαρντ οργανώνω την επίθεση της ομάδας και προσπαθώ να έχω μια διαφορετική προσέγγιση, πλέον, σε σχέση με την αρχή της σεζόν. Θέλω κάθε φορά να κάνω ό,τι χρειάζεται περισσότερο για να κερδίζουμε. Η ομάδα «μεγαλώνει», όσο εσύ εξελίσσεσαι και αυτό έχω στο μυαλό μου να πράττω. Θέλω σε κάθε παιχνίδι να «θυσιάζω» τον εαυτό μου για την ομάδα, να κάνω σπουδαία πράγματα για την ομάδα και ελπίζω οι συμπαίκτες μου να με ακολουθήσουν σε αυτό».

Για την επικράτησή επί του Ηρακλή σχολίασε: «Δείξαμε μεγάλη ανθεκτικότητα στο απαιτητικό παιχνίδι, βγάλαμε ενέργεια, η οποία ενισχύθηκε και από την ατμόσφαιρα που υπήρχε στο γήπεδο. Κατακτήσαμε τη νίκη στα τελευταία δευτερόλεπτα, έχοντας υπομονή και συγκέντρωση. Είχαμε το μομέντουμ στον αγώνα στο τέλος και ήμουν σίγουρος πως θα κερδίσουμε. Ακολουθήσαμε τις οδηγίες του προπονητής μας και πλέον η προσοχή μας είναι στις επόμενες υποχρεώσεις μας».

Κατέληξε, απαντώντας σε ερώτηση για το αν φοβάται πως μπορεί ο Άρης να αποπροσανατολιστεί στο προσεχές παιχνίδι που έχει να δώσει, στη Γερμανία, για το EuroCup, απέναντι στο Αμβούργο (17/12), με δεδομένο ότι ο αντίπαλος δεν έχει ακόμη νίκη στη διοργάνωση: «Φυσικά, αυτά είναι από τα πιο επικίνδυνα παιχνίδια για να τα παίξει κανείς. Ομάδες στην κατάσταση που βρίσκεται ο επόμενος αντίπαλός μας, είναι σαν το πληγωμένο ζώο. Είναι έτοιμες να κάνουν οτιδήποτε για να επιβιώσουν. Προσπαθούν να πάρουν με κάθε τρόπο τη νίκη. Οπότε, αν δεν πάμε εκεί συγκεντρωμένοι, θα έχουμε πρόβλημα. Νιώθω πως στο EuroCup δεν μπορούμε να θεωρούμε κανένα ματς δεδομένο. Πρέπει να παίξουμε απέναντι στο Αμβούργο, κινούμενοι στο υψηλότερο επίπεδό μας, διαφορετικά θα χάσουμε. Δεν έχει σημασία ότι οι αντίπαλοί μας είναι ακόμη χωρίς νίκη σε παιχνίδι, ότι δεν παίζουν καλά. Δεν έχουν τίποτα να χάσουν. Πρέπει να είμαστε σωματικά και πνευματικά ισχυροί για να κερδίσουμε».