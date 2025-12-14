Ομάδες

Η οικογένεια Ανιέλι απέρριψε πρόταση για εξαγορά της Γιουβέντους
Onsports team 14 Δεκεμβρίου 2025, 12:25
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η οικογένεια Ανιέλι απέρριψε πρόταση για εξαγορά της Γιουβέντους

Η Γιουβέντους δεν θα αλλάξει ιδιοκτησία, δεδομένου ότι η Exor, η εταιρεία χαρτοφυλακίου της οικογένειας Ανιέλι, που ελέγχει τον σύλλογο, ανακοίνωσε ότι απέρριψε ομόφωνα την προσφορά εξαγοράς που υπέβαλε η εταιρεία κρυπτονομισμάτων Tether.

Σε σχετική ανακοίνωση, διευκρινίζεται από την Exor ότι επρόκειτο για μια ανεπιθύμητη προσφορά και επιβεβαίωσε την θέση της, καθώς η εταιρεία χαρτοφυλακίου δεν έχει καμία πρόθεση να πουλήσει μέρος ή το σύνολο του μεριδίου της σε τρίτο μέρος, συμπεριλαμβανομένης της Tether, η οποία είναι ήδη μειοψηφικός μέτοχος στον σύλλογο.

Η οικογένεια Ανιέλι διατηρεί την πλήρη δέσμευσή της στην «Γηραιά Κυρία» -που βρίσκεται στην 7η θέση της Serie A- και υποστηρίζει την νέα διοίκηση στην αθλητική και οικονομική της στρατηγική.

Η Tether απέκτησε μερίδιο 8% στον σύλλογο του Τορίνο τον Φεβρουάριο του 2025, ένα μερίδιο που έκτοτε έχει αυξηθεί στο 11,5%. Η Tether είχε προσφέρει να αγοράσει το υπόλοιπο 65,4% που κατέχει η Exor έναντι εκτιμώμενου ποσού 1,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, με βάση την τιμή των 2,66 ευρώ ανά μετοχή.

Μια προσφορά που υπερβαίνει την τιμή κλεισίματος της μετοχής την Παρασκευή στο Μιλάνο, σε συνδυασμό με την υπόσχεση επένδυσης ενός επιπλέον δισεκατομμυρίου ευρώ στον σύλλογο.



