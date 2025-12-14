Super League: Στη «μάχη» οι ευρωπαίοι, ευκαιρία για Παναθηναϊκό, δύσκολοι έξοδοι για ΟΣΦΠ, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ

Onsports Team

Η αρχή του δευτέρου γύρου για τους τέσσερις «μεγάλους», βρίσκει τον Ολυμπιακό να δοκιμάζεται στην έδρα του Άρη, ενώ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ παίζουν μακριά απ’ τα «σπίτια» τους με Παναιτωλικό και Ατρόμητο – Εντός με Βόλο ο Παναθηναϊκός.

Η 14η αγωνιστική της Super League, είναι η πρώτη του δευτέρου γύρου της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος και παράλληλα η προτελευταία για το 2025. Στο… κυρίως πιάτο που διεξάγεται σήμερα, αγωνίζονται οι τέσσερις του λεγόμενου Big-4.

Το σαφώς πιο δύσκολο έργο απ’ όλους, το έχει ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» δοκιμάζονται στο «Κλεάνθης Βικελίδης» απέναντι στον Άρη που παρά τα προβλήματά του, θέλει πάση θυσία να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Σε ένα ματς που για τους Θεσσαλονικείς ίσως να φέρει και εξελίξεις στον πάγκο αν και πάλι δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Οι «ερυθρόλευκοι» από την άλλη, με την ψυχολογία στα ύψη μετά τη νίκη στην Αστάνα επί της Καϊράτ Αλμάτι, αναζητούν την πρώτη επικράτηση στο συγκεκριμένο γήπεδο, επί ημερών Μεντιλίμπαρ. Στο μεγαλύτερο εμπόδιο που έχουν μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Στο Αγρίνιο η φορμαρισμένη ΑΕΚ φιλοξενείται από τον Παναιτωλικό που παίζει χωρίς άγχος. Οι «κιτρινόμαυροι» μετά το θρίαμβο στον Πόντο κόντρα στην Σάμσουνσπορ, ψάχνουν ένα ακόμη νικηφόρο αποτέλεσμα για να δώσουν συνέχεια στις εντυπωσιακές τους εμφανίσεις και αποτελέσματα του τελευταίου καιρού.

Στο Περιστέρι ο Ατρόμητος που δεν αισθάνεται άνετα με τη βαθμολογική του θέση και συγκομιδή, φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. Ο «δικέφαλος» σε μια «πονηρή» αναμέτρηση, ψάχνει τους βαθμούς που θα τον κρατήσουν σε απόσταση βολής από την κορυφή, ή ακόμη και θα τον φέρουν στην πρώτη θέση ανάλογα με το αποτέλεσμα στο Άρης-Ολυμπιακός.

Τέλος, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στη Λεωφόρο τον Βόλο. Οι «πράσινοι» με κακή ψυχολογία μετά το 0-0 με την Βικτόρια Πλζεν και τα προηγούμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα με ΑΕΚ και ΑΕΛ, αναζητούν πάση θυσία την επιστροφή στις νίκες. Σε κομβική αναμέτρηση μάλιστα, καθώς ο Βόλος έχει νικήσει στον πρώτο γύρο την ομάδα του Μπενίτεθ, ενώ είναι και στο +3 (με αγώνα περισσότερο) αυτή τη στιγμή.

SUPER LEAGUE – 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

Λεβαδειακός – ΑΕΛ 3-0

ΟΦΗ – Πανσερραϊκός 3-0

Κηφισιά – Asteras Aktor 0-0

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

17:30 Παναιτωλικός – ΑΕΚ Cosmote Sport 1

18:00 Ατρόμητος – ΠΑΟΚ Novasports 2

20:00 Άρης – Ολυμπιακός Novasports Prime

21:00 Παναθηναϊκός – Βόλος Cosmote Sport 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 34

2. Π.Α.Ο.Κ. 32

3. Α.Ε.Κ. 31

4. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 25 (14αγ.)

5. ΒΟΛΟΣ 22

6. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 19 (12αγ.)

7. ΚΗΦΙΣΙΑ 17 (14αγ.)

8. ΑΡΗΣ 16

9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 15

10. ASTERAS AKTOR 13 (14αγ.)

11. Ο.Φ.Η. 12

12. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 9

13. ΑΕΛ NOVIBET 8 (14αγ.)

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 5 (14αγ.)