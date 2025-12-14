Ομάδες

Βαν Τούμπεργκεν: «Να κάνουμε το παιχνίδι μας με τον Ολυμπιακό»
Onsports Team 14 Δεκεμβρίου 2025, 07:41
BASKET LEAGUE

Βαν Τούμπεργκεν: «Να κάνουμε το παιχνίδι μας με τον Ολυμπιακό»

Με τον Ολυμπιακό θα αναμετρηθεί την Κυριακή (14/12, 16:00, ΕΡΤ 2) το Περιστέρι Betsson, για την 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος και οι παίκτες του γνωρίζουν τον βαθμό δυσκολίας της αναμέτρησης, αλλά είναι αποφασισμένοι να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό απέναντι σ’ έναν πολύ δυνατό αντίπαλο.

«Παίζουμε με μια από τις καλύτερες ομάδες της Euroleague όπως είναι ο Ολυμπιακός και είμαι ενθουσιασμένος που θα τους αντιμετωπίσουμε. Θα μπούμε στο γήπεδο για να παίξουμε το παιχνίδι μας, προσπαθώντας για το καλύτερο. Θα αγωνιστούμε όσο πιο σκληρά μπορούμε και θα δούμε στο τέλος τι καταφέραμε» υποστήριξε ο Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν, όσον αφορά την αναμέτρηση με τους «ερυθρόλευκους».

Ο Αμερικανός φόργουορντ του Περιστερίου Betsson, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον κόσμο για τον οποίο, είπε: «Έχουμε φανταστικούς φιλάθλους, που μας δίνουν πολλή ενέργεια σε κάθε παιχνίδι και περιμένουμε να έρθουν με τον Ολυμπιακό στο γήπεδο και να μας δώσουν την ώθηση για να παλέψουμε απέναντι σ’ έναν δυνατό αντίπαλο».



