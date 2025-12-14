GBL: Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Περιστέρι σε ιστορικό παιχνίδι για τον Γιώργο Μπαρτζώκα

INTIME SPORTS

Onsports team

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Περιστέρι κόντρα στην τοπική ομάδα, σε μια ιστορική αναμέτρηση για τον Γιώργο Μπαρτζώκα | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής (14/12) στην Greek Basketball League.

Οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι είναι πρώτοι κι αήττητοι, θα επιδιώξουν να κάνουν το «10 στα 10» στην GBL.

Ο αγώνας έχει ξεχωριστή σημασία για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος ετοιμάζεται να γράψει ιστορία, καθώς θα κάτσει για 208η φορά στον πάγκο των «ερυθρόλευκων». Με αυτό τον τρόπο θα πιάσει στην κορυφή της σχετικής λίστας, από καταβολής Α’ Εθνικής, τον αείμνηστο, Γιάννη Ιωαννίδη.

Η αυλαία του προγράμματος της Κυριακής (14/12) ανοίγει (χρονικά) στο κλειστό του Αγίου Θωμά, εκεί όπου το Μαρούσι θα υποδεχθεί τον τρίτο της βαθμολογίας, ΠΑΟΚ. Για τον «Δικέφαλο του Βορρά» ντεμπούτο αναμένεται να κάνει ο 27χρονος Αμερικανός γκαρντ Μπριν Ταϊρί.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής (14/12) στην GBL

13:00 Μαρούσι – ΠΑΟΚ (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

16:00 Περιστέρι – Ολυμπιακός (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Η βαθμολογία