«Γεια σας, επέστρεψα»: Η εμφάνιση-δήλωση του Μουσταφά Φαλ και όσα προσφέρει στον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός ήταν εντυπωσιακός για ένα ακόμα παιχνίδι στη φετινή EuroLeague.

Με άμυνα που «έπνιγε» τους αντιπάλους και πολυφωνία στην επίθεση, ισοπέδωσε και την Παρτίζαν μέσα στο Βελιγράδι, κάνοντας το 5 στα 5 και παραμένοντας μόνος πρώτος και αήττητος στη βαθμολογία.

Σαν... Λερναία Ύδρα, ο Παναθηναϊκός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς παρουσιάζει σε κάθε ματς και κάποιον νέο πρωταγωνιστή.

Στο χθεσινό (13/10) παιχνίδι μέσα στην Belgrade Arena ήταν η σειρά του Μουσταφά Φαλ. Ο Γάλλος σέντερ αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι, έχοντας ουσιαστικά χάσει όλη την περσινή σεζόν. Μπήκε στην προετοιμασία των «πράσινων», αλλά υπέστη έναν μυικό τραυματισμό που τον άφησε πίσω.

Κόντρα στη Φενέρμπαχτσε έκανε το ντεμπούτο του, με τον Προμηθέα στην Πάτρα πήρε περισσότερο χρόνο και απέναντι στην Παρτίζαν ξεδίπλωσε τους λόγους που τον έφερε στο T-Center ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Φαλ ήταν αυτός που με την παρουσία του στη ρακέτα «ξεκλείδωσε» την επιθετική αποτελεσματικότητα του Παναθηναϊκού και «κλείδωσε» τη νίκη κόντρα στην Παρτίζαν.

Στο ένας εναντίον ενός στο χαμηλό post δεν είχε αντίπαλο και τελείωσε φάσεις. Όταν ερχόταν βοήθεια, είχε την ευχέρεια να δημιουργεί με kickout πάσες στην περιφέρεια για ελεύθερα σουτ.

Ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 6 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 μπλοκ και 0 λάθη, σε κάτι περισσότερο από 13 λεπτά!

Δείτε πως σχολιάστηκε στο «ΜΠΙΦ» η εμφάνιση-δήλωση του Μουσταφά Φαλ:

https://www.instagram.com/p/DeewCdagHK2/

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