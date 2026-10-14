Παρτίζαν - Παναθηναϊκός AKTOR 55-72: Τα highlights από τον θρίαμβο στο Βελιγράδι

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ήταν ισοπεδωτικός και στην πρώτη εφετινή υποχρέωση μακριά από το «σπίτι» του στη Euroleague, έστω κι αν χρειάστηκε ένα ημίχρονο για να... ζεσταθεί. Οι «πράσινοι» συνέτριψαν με 72-55 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι, για την 5η αγωνιστική της διοργάνωσης, διευρύνοντας το αήττητο σερί τους (5-0) και υποχρεώνοντας τους Σέρβους στην πρώτη εντός έδρας ήττα τους και δεύτερη στο σύνολο (3-2).

Η «μαγική» περίοδος ήταν η τρίτη για το «τριφύλλι», όταν περιόρισε την Παρτιζάν στους 8 πόντους με την άμυνά του. Την ίδια στιγμή ο Μουσταφά Φαλ είχε φορέσει τον... μανδύα του δημιουργού, τροφοδοτώντας την περιφέρεια, που με τη σειρά της τον δικαίωσε εκτελώντας σε διαδοχικά τρίποντα με διαφορετικούς εκτελεστές για το +21 (33-54) στο 27΄, με το οποίο το σύνολο του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς μπήκε πρόωρα σε τροχιά νίκης.

Απολαυστικός σε ακόμη μία αναμέτρηση ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με 14 πόντους, εκ των οποίων τους 10 στη δεύτερη περίοδο όταν και άναψε τη... σπίθα της αντεπίθεσης, ενώ στους 10 σταμάτησε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στην επιστροφή του στην ενεργό δράση στη Euroleague. Σπουδαία δουλειά από τον Ματίας Λεσόρ στα ριμπάουντ με 9.

Δείτε τα highlights του ματς: