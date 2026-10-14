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Χέιζ-Ντέιβις: «Από τις πιο εντυπωσιακές ατμόσφαιρες, όσο δεν μας φτύνουν ή πετούν αντικείμενα»

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στάθηκε στην ατμόσφαιρα της Belgrade Arena μετά τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Παρτίζαν.

Χέιζ-Ντέιβις: «Από τις πιο εντυπωσιακές ατμόσφαιρες, όσο δεν μας φτύνουν ή πετούν αντικείμενα»
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Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε μέσα στο Βελιγράδι της Παρτίζαν με 55-72 και έκανε το 5 στα 5 στην Euroleague.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ήταν από τους κορυφαίους των «πρασίνων» και μετά το τέλος του αγώνα ανέφερε:

«Κάναμε καλή ομαδική δουλειά. Θέλαμε να τους βγάλουμε από το επιθετικό τους πλάνο. Δεν χρησιμοποιήσαμε καλά τα φάουλ μας ενώ δεν ήμασταν καλοί και στα ριμπάουντ. Όμως καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη και κάθε νίκη είναι καλή» είπε αρχικά ο Αμερικανός φόργουορντ και συνέχισε:

«Ήμασταν απόλυτα συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι και κάναμε πολύ καλή δουλειά στο δεύτερο ημίχρονο. Μου αρέσει πολύ εδώ. Είναι καταπληκτικό μέρος. Είναι το Madison Square Garden της Euroleague.

Μου αρέσει πολύ να παίζω εδώ και ακόμα καλύτερα όταν κερδίζω. Και όσο δεν προσπαθούν να μας πετάξουν κάποιο αντικείμενο ή να μας φτύσουν και απλά μένουν στην ένταση που δημιουργούν και τη φασαρία, είναι από τα πιο καταπληκτικές ατμόσφαιρες στον κόσμο».

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