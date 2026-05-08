Χάποελ Τελ Αβίβ: Πέντε παίκτες δεν επέστρεψαν στο Ισραήλ μετά τον αποκλεισμό από τη Ρεάλ

Η Χάποελ Τελ Αβίβ αποκλείστηκε από τη συνέχεια της EuroLeague, καθώς ηττήθηκε 87-81 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Βουλγαρία, με την ισπανική ομάδα να κάνει το 3-1 στη σειρά των Playoffs και να εξασφαλίζει την παρουσία της στο Final Four.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ολοκλήρωσε την πρώτη της συμμετοχή στη διοργάνωση έχοντας τερματίσει στην πέμπτη θέση της κανονικής διάρκειας, ωστόσο η επιστροφή στο Ισραήλ δεν πραγματοποιήθηκε με πλήρη αποστολή.

Συγκεκριμένα, οι Κόλιν Μάλκολμ, Κέσλερ Έντουαρντς, Κρις Τζόουνς, Ελάιζα Μπράιαντ και Νταν Οτούρου παρέμειναν στην Ευρώπη, εκφράζοντας ανησυχία για την κατάσταση που επικρατεί στο Ισραήλ. Παρ’ όλα αυτά, στη Χάποελ υπάρχει αισιοδοξία πως οι παίκτες θα αναθεωρήσουν την απόφασή τους το επόμενο διάστημα.

Αντίθετα, οι Ις Γουάινραϊτ, Τζόναθαν Μότλεϊ, Τάι Οντιάσε, Βασίλιε Μίτσιτς και Λέβι Ράντολφ επέστρεψαν κανονικά με την αποστολή της ομάδας.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης στη Βουλγαρία, ο ιδιοκτήτης της Χάποελ, Όφερ Γιανάι, συνεχάρη τους παίκτες για την προσπάθειά τους και στάθηκε στη συνέχεια των υποχρεώσεων της ομάδας στο πρωτάθλημα Ισραήλ.

«Έχουμε ακόμα το μεγαλύτερο έργο της σεζόν, να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα στο Ισραήλ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Ιτούδης έδωσε συγχαρητήρια στη Ρεάλ Μαδρίτης για την πρόκριση, τονίζοντας παράλληλα ότι η Χάποελ μπορεί να κρατήσει σημαντικά στοιχεία από τη φετινή πορεία της στη διοργάνωση.

«Συγχαίρω τη Ρεάλ Μαδρίτης για την πρόκριση στο Final Four. Ήταν η καλύτερη ομάδα στη σειρά, όμως θέλω να σταθώ στα θετικά μηνύματα. Μπορούμε να χτίσουμε πάνω σε αυτό ενόψει των επόμενων σεζόν. Θα έπρεπε να είχαμε κάνει κάποιες προσαρμογές νωρίτερα, αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης είναι μία από τις διεκδικήτριες του τίτλου.

Οι προσδοκίες του Όφερ Γιανάι είναι υψηλές. Μιλήσαμε πολύ στη διάρκεια της σεζόν και είναι περήφανος για τη μάχη που έδωσε η ομάδα. Για το μέλλον μας, όλοι έχουμε γίνει σοφότεροι μέσα από αυτή τη διαδικασία. Οι επιτυχημένες ομάδες χτίζονται με τον χρόνο», δήλωσε ο προπονητής της Χάποελ Τελ Αβίβ.