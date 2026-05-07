Μπαρτσελόνα: Εξετάζει την περίπτωση του Ντε Τζούλιους

Ο 26χρονος γκαρντ, Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους, πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν με τη Μούρθια, αποτελώντας βασικό πρωταγωνιστή στην ιστορική πορεία της ομάδας στο FIBA Europe Cup.

Οι εμφανίσεις του πρώην παίκτη του Άρη έχουν τραβήξει την προσοχή αρκετών συλλόγων της EuroLeague, με την Μπαρτσελόνα να παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία και το εξωτερικό, οι «μπλαουγκράνα» εξετάζουν σοβαρά την προοπτική απόκτησης του Αμερικανού γκαρντ, καθώς η ικανότητά του να οργανώνει και να ηγείται στην περιφέρεια έχει προκαλέσει ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις.

Την ίδια στιγμή, η Μπαρτσελόνα εξακολουθεί να συνδέεται έντονα με τον Μάικ Τζέιμς, ο οποίος φέρεται να αποτελεί βασικό στόχο για την ενίσχυση της περιφερειακής γραμμής ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Έτσι, το ενδιαφέρον για τον Ντε Τζούλιους δημιουργεί νέα δεδομένα στο μεταγραφικό πλάνο των Καταλανών, καθώς είτε απομακρύνεται το σενάριο απόκτησης του σταρ της Μονακό είτε ανοίγει σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησης του Κέβιν Πάντερ το ερχόμενο καλοκαίρι.

Στη φετινή σεζόν (2025-26) με τη Μούρθια, ο Ντε Τζούλιους έχει 16,8 πόντους, 4 ασίστ και 1,4 ριμπάουντ ανά αγώνα στο πρωτάθλημα και 10,8 πόντους στο FIBA Europe Cup.