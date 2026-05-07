EUROLEAGUE Bring it ON με τη Χριστίνα Βραχάλη

Η νέα μπασκετική εκπομπή του Onsports είναι γεγονός. Η Χριστίνα Βραχάλη κάνει πρεμιέρα με την εκπομπή «Euroleague Bring it ON» και μαζί με τη συντακτική ομάδα και τους συνεργάτες του Onsports, αναλύουν και σχολιάζουν τη μπασκετική επικαιρότητα.

Σο πρώτο επεισόδιο της εκπομπής μπαίνουν στο μικροσκόπιο:

Η ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια που κράτησε… ζωντανή την ισπανική ομάδα στο κυνήγι της πρόκρισης στο Final-4 του Telekom Center Athens.

Η άνετη πρόκριση με «σκούπα» του Ολυμπιακού επί τις… μισής Μονακό.

Η μεγάλη «μάχη» της ΑΕΚ κόντρα στη Μάλαγα για το Final-4 του Basketball Champions League.

Συντονιστείτε στις 14:00 στο κανάλι του Onsports στο youtube για να μη χάσετε ούτε ένα… pick and roll!