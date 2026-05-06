Ζαλγκίρις - Φενέρμπαχτσε 81-78: Πήρε το… θρίλερ και ελπίζει ακόμα

Μετά τις δύο ήττες στην Κωνσταντινούπολη, οι Λιθουανοί έβγαλαν χαρακτήρα μπροστά στο κοινό τους και πλέον στοχεύουν στην ισοφάριση στο τέταρτο παιχνίδι, την Παρασκευή (8/5).

Η Φενερμπαχτσέ μπήκε δυναμικά για τρίτη συνεχόμενη φορά στη σειρά, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό της. Όπως και στα προηγούμενα ματς, πήρε σημαντικό προβάδισμα, φτάνοντας στο +19 από το 14ο λεπτό (16-35), δείχνοντας να ελέγχει απόλυτα την κατάσταση.

Ωστόσο, η Ζαλγκίρις δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και άρχισε σταδιακά να μειώνει τη διαφορά, φέρνοντας το παιχνίδι στα μέτρα της. Στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου πλησίασε στο -3 (41-44 στο 22’), βάζοντας ξανά πίεση στους φιλοξενούμενους.

Η μεγάλη ανατροπή ολοκληρώθηκε στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Στο 36’ οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν σε 70-70 για πρώτη φορά, ενώ δύο λεπτά αργότερα πήραν και το προβάδισμα με τον πρωταγωνιστή Τουμπέλις (74-72).

Με την ψυχολογία υπέρ τους και σωστές επιλογές στις βολές στο φινάλε, οι Λιθουανοί κράτησαν το προβάδισμα και έφτασαν σε μια μεγάλη νίκη, που τους διατηρεί στη μάχη της πρόκρισης.

Τα δεκάλεπτα: 12-25, 35-42, 57-62, 81-78

Ζαλγκίρις (Μασιούλις): Γουϊλιαμς-Γκος 18 (3), Φρανσίσκο 12 (2), Ράιτ 11, Μπραζντέ Τουμπέλις 26 (3), Λο 2, Σλέβα 2, Μπιρούτις, Μπουτκεβίτσιους 3 (1), Ουλανόβας 7.

Φενέρμπαχτσε (Γιασικεβίτσιους): Μπάλντουϊν 16 (2), Μέλι 4 (1), Χόρτον-Τάκερ 15, Ντε Κολό 7 (1), Μπιμπέροβιτς 10 (2), Γιαντούνεν 4, Χολ 14 (1), Σίλβα 2, Κόλσον 2, Μπιρτς 5.