· Ζαλγκίρις · Φενέρμπαχτσε

Ζαλγκίρις - Φενέρμπαχτσε 81-78: Πήρε το… θρίλερ και ελπίζει ακόμα

«Ζωντανή» στη… μάχη των playoffs απέναντι στην Φενέρμπαχτσε έμεινε η Ζαλγκίρις μετά τη νίκη της 81-78 στο Game 3 που έγινε στο Κάουνας, μειώνοντας 2-1 τη σειρά. 

Ζαλγκίρις - Φενέρμπαχτσε 81-78: Πήρε το… θρίλερ και ελπίζει ακόμα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά τις δύο ήττες στην Κωνσταντινούπολη, οι Λιθουανοί έβγαλαν χαρακτήρα μπροστά στο κοινό τους και πλέον στοχεύουν στην ισοφάριση στο τέταρτο παιχνίδι, την Παρασκευή (8/5).

Η Φενερμπαχτσέ μπήκε δυναμικά για τρίτη συνεχόμενη φορά στη σειρά, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό της. Όπως και στα προηγούμενα ματς, πήρε σημαντικό προβάδισμα, φτάνοντας στο +19 από το 14ο λεπτό (16-35), δείχνοντας να ελέγχει απόλυτα την κατάσταση.

Ωστόσο, η Ζαλγκίρις δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και άρχισε σταδιακά να μειώνει τη διαφορά, φέρνοντας το παιχνίδι στα μέτρα της. Στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου πλησίασε στο -3 (41-44 στο 22’), βάζοντας ξανά πίεση στους φιλοξενούμενους.

Η μεγάλη ανατροπή ολοκληρώθηκε στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Στο 36’ οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν σε 70-70 για πρώτη φορά, ενώ δύο λεπτά αργότερα πήραν και το προβάδισμα με τον πρωταγωνιστή Τουμπέλις (74-72).

Με την ψυχολογία υπέρ τους και σωστές επιλογές στις βολές στο φινάλε, οι Λιθουανοί κράτησαν το προβάδισμα και έφτασαν σε μια μεγάλη νίκη, που τους διατηρεί στη μάχη της πρόκρισης.

Τα δεκάλεπτα: 12-25, 35-42, 57-62, 81-78

Ζαλγκίρις (Μασιούλις): Γουϊλιαμς-Γκος 18 (3), Φρανσίσκο 12 (2), Ράιτ 11, Μπραζντέ Τουμπέλις 26 (3), Λο 2, Σλέβα 2, Μπιρούτις, Μπουτκεβίτσιους 3 (1), Ουλανόβας 7.

Φενέρμπαχτσε (Γιασικεβίτσιους): Μπάλντουϊν 16 (2), Μέλι 4 (1), Χόρτον-Τάκερ 15, Ντε Κολό 7 (1), Μπιμπέροβιτς 10 (2), Γιαντούνεν 4, Χολ 14 (1), Σίλβα 2, Κόλσον 2, Μπιρτς 5.

COMMENTS
LATEST NEWS
23:19 EUROLEAGUE

Του… έκλεψαν την ευκαιρία και έχει έναν ακόμα… τελικό

23:13 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Πότε είναι το Game 4

23:02 EUROLEAGUE

Ζαλγκίρις - Φενέρμπαχτσε 81-78: Τα highlights του αγώνα

22:57 CHAMPIONS LEAGUE

Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν: Το πέναλτι που ζήτησαν οι Βαυαροί

22:51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λίβερπουλ: Στοπ των «ρεντς» στη μετάγραφη του Άλισον στη Γιούβεντους

22:46 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR – Βαλένθια: Το τρομερό μπλοκ του Χέιζ Ντέιβις στον Κοστέλο – Βίντεο

22:37 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Οι προκλήσεις Γιαβορ και Μαρτίνεθ έφεραν αποβολές

22:32 ΜΠΑΣΚΕΤ

Συνεχίζει στο NCAA ο Μάρσιο Σάντος

22:20 CHAMPIONS LEAGUE

Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν: Άνοιξε το σκορ με το καλημέρα ο Ντεμπελέ!

22:11 EUROLEAGUE

Ζαλγκίρις - Φενέρμπαχτσε 81-78: Πήρε το… θρίλερ και ελπίζει ακόμα

22:06 GREEK BASKET LEAGUE

Περιστέρι - ΠΑΟΚ: Τα highlights του αγώνα

21:49 EUROLEAGUE

Ζαλγκίρις – Φενέρμπαχτσε: Η καρφωματάρα του Φρανσίσκο στο πρόσωπο του Μπιμπέροβιτς - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας