«Έκλεισε στη Ντουμπάι BC για δύο χρόνια ο Οκόμπο»

Τα τελευταία 24ωρα, η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρίσκεται στο επίκεντρο του μεταγραφικού ενδιαφέροντος, καθώς ακούγονται έντονα ονόματα από το κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Μετά τις φήμες για τους Μάριο Χεζόνια, Τζέιλεν Χορντ και Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ, αλλά και την πιθανή εμπλοκή του Τσάβι Πασκουάλ ως βασικού υποψηφίου για τον πάγκο, ένα ακόμη μεγάλο όνομα προστίθεται στη λίστα.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Αντρέα Καλτσόνι, ο Έλι Οκόμπο έχει ήδη συμφωνήσει και υπογράψει διετές συμβόλαιο με την Ντουμπάι BC, με τη μεταγραφή να παρουσιάζεται ως ολοκληρωμένη.

Την ίδια ώρα, η Μονακό φέρεται να αντιμετωπίζει σημαντικά οικονομικά ζητήματα, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει στην αποχώρηση αρκετών βασικών παικτών της, με τον Γάλλο γκαρντ να είναι ένας από αυτούς.

Ο 28χρονος Οκόμπο προέρχεται από εξαιρετική σεζόν. Στην Euroleague είχε κατά μέσο όρο 11,2 πόντους και 4,9 ασίστ, ενώ στο γαλλικό πρωτάθλημα ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοσή του, φτάνοντας τους 17 πόντους ανά αγώνα.