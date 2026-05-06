· Μονακό · Ντουμπάι

«Έκλεισε στη Ντουμπάι BC για δύο χρόνια ο Οκόμπο»

Η ομάδα του Ντουμπάι συνεχίζει να προκαλεί αίσθηση στο ευρωπαϊκό μεταγραφικό παζάρι, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο Έλι Οκόμπο έχει ήδη συμφωνήσει και υπογράψει διετές συμβόλαιο.

«Έκλεισε στη Ντουμπάι BC για δύο χρόνια ο Οκόμπο»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα τελευταία 24ωρα, η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρίσκεται στο επίκεντρο του μεταγραφικού ενδιαφέροντος, καθώς ακούγονται έντονα ονόματα από το κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Μετά τις φήμες για τους Μάριο Χεζόνια, Τζέιλεν Χορντ και Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ, αλλά και την πιθανή εμπλοκή του Τσάβι Πασκουάλ ως βασικού υποψηφίου για τον πάγκο, ένα ακόμη μεγάλο όνομα προστίθεται στη λίστα.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Αντρέα Καλτσόνι, ο Έλι Οκόμπο έχει ήδη συμφωνήσει και υπογράψει διετές συμβόλαιο με την Ντουμπάι BC, με τη μεταγραφή να παρουσιάζεται ως ολοκληρωμένη.

Την ίδια ώρα, η Μονακό φέρεται να αντιμετωπίζει σημαντικά οικονομικά ζητήματα, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει στην αποχώρηση αρκετών βασικών παικτών της, με τον Γάλλο γκαρντ να είναι ένας από αυτούς.

Ο 28χρονος Οκόμπο προέρχεται από εξαιρετική σεζόν. Στην Euroleague είχε κατά μέσο όρο 11,2 πόντους και 4,9 ασίστ, ενώ στο γαλλικό πρωτάθλημα ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοσή του, φτάνοντας τους 17 πόντους ανά αγώνα.

COMMENTS
LATEST NEWS
21:49 EUROLEAGUE

Ζαλγκίρις – Φενέρμπαχτσε: Η καρφωματάρα του Φρανσίσκο στο πρόσωπο του Μπιμπέροβιτς - Βίντεο

21:43 ΣΠΟΡ

Βόλεϊ Γυναικών: Συνεχίζει στον Ολυμπιακό η Σαμπάτη

21:43 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Έφτασε τους 2.000 πόντους ο Κέντρικ Ναν

21:31 CHAMPIONS LEAGUE

Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν: Οι ενδεκάδες του δεύτερου ημιτελικού

21:30 CHAMPIONS LEAGUE

LIVE Μπάγερν Μονάχου - Παρί Σεν Ζερμέν

21:13 GREEK BASKET LEAGUE

Περιστέρι - ΠΑΟΚ 72-77: Με Μπέβερλι και… άγχος στα ημιτελικά

21:10 SUPER LEAGUE

Άρης: Συμμετείχαν στην προπόνηση οι Μεντίλ και Χόνγκλα

20:45 EUROLEAGUE

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια

20:37 EUROLEAGUE

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Κρατάω το λόγο μου, ελπίζω όλοι να τον κρατήσουν»

20:34 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Επικό τρολάρισμα οπαδών σε Μοντέρο - «Πόσες φορές είπες θα μας νικήσεις;»

20:24 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: H δωδεκάδα των Ισπανών για το Game 3

20:17 EUROLEAGUE

«Έκλεισε στη Ντουμπάι BC για δύο χρόνια ο Οκόμπο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας