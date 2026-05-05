Αγγελόπουλοι: «Έχουμε φάει στη μάπα τη μαγεία των Final 4, θα είχαμε δύο τίτλους παραπάνω σε σειρά»

Οι Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος σε δηλώσεις τους από το Μόντε Κάρλο σημείωσαν ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι φαβορί στο Final 4 του ΟΑΚΑ, ενώ πρόσθεσαν πως αν οι τελικοί ήταν σειρά αγώνων οι «ερυθρόλευκοι» θα είχαν δυο παραπάνω τίτλους, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «έχουμε φάει πολλές φορές στη μάπα τη μαγεία των Final 4».

Αναλυτικά οι δηλώσεις τους:

«Συγχαρητήρια στην ομάδα για την πολύ καταπληκτική χρονιά μέχρι αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ μεγάλο το επίτευγμα να πας σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four, δεν έχει πάει καμία ομάδα πλην της ΤΣΣΚΑ. Τερματίσαμε στην πρώτη θέση, παίζαμε το καλύτερο μπάσκετ και όλοι ελπίζουμε να φτάσουμε στην κορυφή της Ευρώπης.

Είναι ιστορικό το επίτευγμα με βάση την τωρινή μορφή της EuroLeague. Συγχαρητήρια στην ομάδα, Τεράστιο επίτευγμα. Έχουμε διαβάσει άπειρες φορές ότι πηγαίνουμε στα Final Four και δεν παίρνουμε την EuroLeague. Περιμένουμε τον αντίπαλο στον ημιτελικό με ψυχραιμία και μεγαλύτερη ωριμότητα.

Ο Ολυμπιακός έχει παίξει στη Μαδρίτη στην Κωνσταντινούπολη σε μεγάλες έδρες όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι στην έδρα μας, δεν μπορεί να είναι ο Ολυμπιακός το φαβορί. Να γίνει κάποια στιγμή Final Four στο ΣΕΦ. Αυτό είναι το πλάνο μας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε.

Υπάρχουν πέντε παίκτες οι οποίοι έχουν πάρει και τις 5 προκρίσεις. Το μπάσκετ έχει αλλάξει και είναι πιο γρήγορο. Το αντιμετωπίζουμε με πίστη. Οι ήττες είναι μέρος του παιχνιδιού. Δεν έχεις συμβόλαιο με την επιτυχία. Η φιλοσοφία της ομάδας είναι να συνεχίζει να παλεύει.

Ό,τι και να λέει ο κόσμος θέλουμε τον τίτλο και κάνουμε τα πάντα για να έρθει. Τον θέλουμε σαν τρελοί μην κοροϊδευόμαστε.

Ξεκινάνε οι εργασίες πολύ συντομα στο βοηθητικό. Πάμε πολύ καλά.

Συγκλονιστική διαδρομή με τα καλά και τα άσχημα, ελπίζουμε να ζήσουμε την καλύτερη στιγμή σύντομα.

Το πιο κοντινό με τώρα είναι το 3-1 με την Πρόκομ το 2010. Η Μονακό έκανε προσπάθεια. Δεν μειώνεται η αξία της. Οι ομάδες έχουν συνέχεια και φιλοσοφία και η Μονακό μας έχει δυσκολέψει στο παρελθόν. Το κυριαρχικό μπάσκετ να μη μας εφησυχάζει καθώς ένας ημιτελικός είναι πολύ διαφορετικός. Να δούμε τι θα γίνει και στη Zalgirio Arena που τη μελετάμε.

Αν ήταν τελικοί σε σειρά αγώνων ο Ολυμπιακός θα είχε σίγουρα δύο παραπάνω τίτλους. Το λένε και οι αντίπαλοι αυτό. Το μοντέλο του ΝΒΑ είναι πιο δίκαιο και ανταγωνιστικό, αλλά αυτό είναι το σύστημα και πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό. Η σειρά θα ήταν προτιμότερη. Αν το 2012 ήταν σειρά αγώνων αποκλείεται να είχαμε αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ. Έχει μία μαγεία το Final Four, αλλά έχουμε φάει πολλές φορές στη μάπα τη μαγεία των Final 4».