Ολυμπιακός: Με Μόρις η «ερυθρόλευκη» δωδεκάδα για το Game 3 με τη Μονακό

Ο Μόντε Μόρις αντικαθιστά τον τραυματία Τάισον Ουόρντ στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού για το κρίσιμο ματς πρόκρισης απέναντι στη Μονακό

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μονακό (20:45) στο Game 3 των playoffs της EuroLeague, έχοντας την ευκαιρία να «σφραγίσει» την πρόκριση στο Euroleague Final Four.

Οι «ερυθρόλευκοι» κρατούν το πρώτο match ball της σειράς, καθώς με νίκη στο τρίτο παιχνίδι εξασφαλίζουν την παρουσία τους για πέμπτη διαδοχική χρονιά στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Με δεδομένη την απουσία του Τάισον Ουόρντ, ο οποίος παρέμεινε στην Αθήνα λόγω προβλήματος στη μέση που αποκόμισε από το Game 1 στο ΣΕΦ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας προχώρησε σε αλλαγή στη δωδεκάδα.

Τη θέση του Ουόρντ παίρνει ο Μόντε Μόρις, αντί του Φρανκ Νιλικίνα που είχε επιλεγεί στο προηγούμενο παιχνίδι. Ο Μόρις θα ενισχύσει τη θέση των γκαρντ μαζί με τους Τόμας Ουόκαπ και Κόρι Τζόζεφ, ενώ στο «3» περισσότερες λύσεις αναμένεται να δώσει ο Σακίλ ΜακΚίσικ, πλαισιώνοντας τον Κώστα Παπανικολάου.

Αναλυτικά η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για το Game 3: Ουόκαπ, Τζόζεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, ΜακΚίσικ, Παπανικολάου, Πίτερς, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς, Μόρις.

