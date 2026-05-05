Στα χέρια του Μοτεγιούνας οι μετοχές της Ζαλγκίρις

Αφεντικό της Ζαλγκίρις Κάουνας είναι και πάλι ο Παούλιους Μοντεγιούνας. Ο μέχρι πρότινος CEO της EuroLeague κατείχε και στο παρελθόν το πλειοψηφικό πακέτο της λιθουανικής ομάδας, αλλά το παρέδωσε όταν ανέλαβε την νευραλγική θέση στη διοργάνωση, πλέον ανακτά τη… δύναμή του στη διοίκηση της ομάδας μαζί με το 55% των μετοχών της.

Με ανακοίνωσή της η ομάδα του Κάουνας ξεκαθάρισε πως παρά την μεταβίβαση των μετοχών και πάλι στον Λιθουανό, η ομάδα θα εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς αλλαγές, δηλαδή υπό την καθοδήγηση του Παούλιους Γιανκούνας και του Γκεντιμίνας Ναβιότσκας που είναι ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας.

Παράλληλα, ο Μοτιεγιούνας θα έχει τον ρόλο του διευθυντή του Zalgiris Group.