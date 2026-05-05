· Βαλένθια · Παναθηναϊκός

Αταμάν: «Πρέπει να ξεχάσουμε τι έγινε στη Βαλένθια»

Ο τεχνικός του «τριφυλλιού» μίλησε για την αυριανή αναμέτρηση με τους Ισπανούς που μπορεί να δώσει την πρόκριση στην ομάδα του σε ένα ακόμα Final-4.

Αταμάν: «Πρέπει να ξεχάσουμε τι έγινε στη Βαλένθια»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε ρυθμούς… Final-4 κινούνται άπαντες στον Παναθηναϊκό μιας και μετά τα δύο διπλά στη Βαλένθια ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία αύριο το βράδυ στο Telekom Center Athens να πάρει την πρόκριση στην τελική φάση που θα γίνει στο… σπίτι του. Όμως για να το πετύχει αυτό πρέπει να πάρει μία ακόμα νίκη επί των Ισπανών.

Αναλυτικά όσα είπε ο Εργκίν Αταμάν

Για τη σειρά με τη Βαλένθια: “Στο πρώτο παιχνίδι παίξαμε τέλεια άμυνα, στο δεύτερο παίξαμε καλή επίθεση. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε να νικήσουμε αύριο, για να κλείσουμε τη σειρά. Δεν προετοιμάσαμε να παίξουμε διαφορετικά στιλ.

Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Στο πρώτο παιχνίδι χάσαμε αρκετά σουτ, στο δεύτερο οι δύο ομάδες ήταν πολύ καλύτερες στην επίθεση και το παιχνίδι ήταν με περισσότερους πόντους. Αύριο δεν ξέρω τι παιχνίδι θα είναι, δεν είναι κάτι στρατηγικό. Αύριο θα δούμε τι θα γίνει.

Οι οπαδοί μας σε όλη τη σεζόν, σε όλα τα σημαντικά παιχνίδια ήταν ο 6ος παίκτης, οπότε πιστεύω ότι και αύριο θα είναι ο 6ος παίκτης. Πρέπει να βάλουμε επιθετικότητα, να ξεχάσουμε ό,τι έγινε στη Βαλένθια. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε επιθετικό μπάσκετ στο παρκέ. Οι οπαδοί θα μας υποστηρίξουν τίμια, για να δείξουμε στην Ευρώπη πώς είναι ο κόσμος του Παναθηναϊκού”.

COMMENTS
LATEST NEWS
17:09 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Με ιδιωτική ασφάλεια στην Αθήνα οι Ισπανοί για το Game 3

17:04 EUROLEAGUE

Χάποελ Τελ Αβίβ: Εκτός οι Μάνταρ και Μάλκολμ για το Game 3 με τη Ρεάλ

16:49 ΣΠΟΡ

Ιωάννινα Half Marathon 9 & 10 Μαΐου - Για να μην πεις: «Έπρεπε να ήμουν και εγώ εκεί!»

16:40 EUROLEAGUE

Στα χέρια του Μοτεγιούνας οι μετοχές της Ζαλγκίρις

16:25 ΣΠΟΡ

Εθνική πόλο γυναικών: Ήττα από την Αυστραλία, παραμένει ανοιχτή η πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο

16:01 ΜΠΑΣΚΕΤ

Άρης για Ορτίθ: «Θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ, τίμησε τη φανέλα μας»

15:53 ΣΠΟΡ

Καραλής: Ντεμπούτο στο Diamond League της Σανγκάης

15:45 EUROLEAGUE

Σορτς: «Κατάλαβα ότι η φανέλα είναι βαριά όταν την πρωτοφόρεσα, πρέπει να παίξουμε με περηφάνια»

15:35 BET ON

Ώρα για ταμείο με τη BETMAT και τον Ανδρέα Ματθαιακάκη

15:30 EUROLEAGUE

Αταμάν: «Πρέπει να ξεχάσουμε τι έγινε στη Βαλένθια»

15:26 EUROLEAGUE

Αταμάν για Γιαννακόπουλο: «Δεν προκάλεσε κανέναν, πρέπει να δει το Final-4 από κοντά»

15:20 GREEK BASKET LEAGUE

ΚΑΕ Άρης: Ο απολογισμός του πρώτου τριμήνου του 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας