Αταμάν: «Πρέπει να ξεχάσουμε τι έγινε στη Βαλένθια»

Σε ρυθμούς… Final-4 κινούνται άπαντες στον Παναθηναϊκό μιας και μετά τα δύο διπλά στη Βαλένθια ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία αύριο το βράδυ στο Telekom Center Athens να πάρει την πρόκριση στην τελική φάση που θα γίνει στο… σπίτι του. Όμως για να το πετύχει αυτό πρέπει να πάρει μία ακόμα νίκη επί των Ισπανών.

Αναλυτικά όσα είπε ο Εργκίν Αταμάν

Για τη σειρά με τη Βαλένθια: “Στο πρώτο παιχνίδι παίξαμε τέλεια άμυνα, στο δεύτερο παίξαμε καλή επίθεση. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε να νικήσουμε αύριο, για να κλείσουμε τη σειρά. Δεν προετοιμάσαμε να παίξουμε διαφορετικά στιλ.

Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Στο πρώτο παιχνίδι χάσαμε αρκετά σουτ, στο δεύτερο οι δύο ομάδες ήταν πολύ καλύτερες στην επίθεση και το παιχνίδι ήταν με περισσότερους πόντους. Αύριο δεν ξέρω τι παιχνίδι θα είναι, δεν είναι κάτι στρατηγικό. Αύριο θα δούμε τι θα γίνει.

Οι οπαδοί μας σε όλη τη σεζόν, σε όλα τα σημαντικά παιχνίδια ήταν ο 6ος παίκτης, οπότε πιστεύω ότι και αύριο θα είναι ο 6ος παίκτης. Πρέπει να βάλουμε επιθετικότητα, να ξεχάσουμε ό,τι έγινε στη Βαλένθια. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε επιθετικό μπάσκετ στο παρκέ. Οι οπαδοί θα μας υποστηρίξουν τίμια, για να δείξουμε στην Ευρώπη πώς είναι ο κόσμος του Παναθηναϊκού”.