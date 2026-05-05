Παναθηναϊκός: Το τρίτο ευρωπαϊκό «αστέρι» που ράφτηκε μέσα στη Μπολόνια

Σαν σήμερα, στις 5 Μαΐου του 2002, ο Παναθηναϊκός έγραψε μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του, κατακτώντας το τρίτο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Ανήμερα του Πάσχα, η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς κυριάρχησε στη Μπολόνια, φτάνοντας στην κορυφή της Ευρώπης με εμφατικό τρόπο.

Οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν δύο σπουδαίες εμφανίσεις στο Final-4. Στον ημιτελικό ξεπέρασαν το εμπόδιο της Μακάμπι, ενώ στον τελικό επιβλήθηκαν της Κίντερ μέσα στην έδρα της, επιβεβαιώνοντας την παρουσία τους ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της ηπείρου.

Η διαδρομή μέχρι τη Μπολόνια

Στην πρώτη φάση της Ευρωλίγκας, ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε Φορτιτούτο, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Πο Ορτέζ, Μπούντουτσνοστ, Κρκα, Ζαντάρ και Ρεάλ Μαδρίτης, εξασφαλίζοντας χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία την πρόκριση.

Στη δεύτερη φάση, βρέθηκε σε έναν απαιτητικό όμιλο με Ολίμπια Λουμπλιάνας, ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Παρά το αρνητικό ξεκίνημα με ήττα από τον Ολυμπιακό, αντέδρασε άμεσα. Πέτυχε καθοριστικές νίκες εντός και εκτός έδρας και «σφράγισε» την παρουσία του στο Final-4 με διπλό στην Λουμπλιάνα. Έτσι, προκρίθηκε, αφήνοντας εκτός συνέχειας τους υπόλοιπους ελληνικούς εκπροσώπους.

Οι αμφιβολίες και το κίνητρο

Παρά την πρόκριση στο Final-4, η εικόνα της ομάδας μέχρι εκείνο το σημείο είχε δημιουργήσει αμφιβολίες. Αυτό λειτούργησε ως επιπλέον ώθηση για τους παίκτες του Ομπράντοβιτς, που μπήκαν αποφασισμένοι να αποδείξουν την αξία τους.

Στον ημιτελικό, απέναντι στη Μακάμπι, ο Παναθηναϊκός έδειξε την ποιότητά του και επικράτησε με 83-75. Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα ξεχώρισε με 26 πόντους, οδηγώντας την ομάδα στον τελικό.

Η ανατροπή και η κορυφή

Στον μεγάλο τελικό απέναντι στην Κίντερ Μπολόνια, οι «πράσινοι» βρέθηκαν να κυνηγούν στο σκορ, όμως δεν λύγισαν. Με καθοριστική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, ανέτρεψαν την κατάσταση.

Ο Λάζαρος Παπαδόπουλος πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της καριέρας του, ενώ οι Μποντιρόγκα και Κουτλουάι ηγήθηκαν επιθετικά. Ο Παναθηναϊκός πήρε τον έλεγχο του αγώνα, «πάγωσε» την έδρα των Ιταλών και έφτασε στη νίκη και στην κατάκτηση του τροπαίου.

Στο φινάλε, το κοινό της Μπολόνια αναγνώρισε την ανωτερότητα των νικητών, χειροκροτώντας τους. Ο Μποντιρόγκα αναδείχθηκε MVP του Final-4, επισφραγίζοντας μια ιστορική επιτυχία για τον σύλλογο.

Τελικός

Κίντερ Μπολόνια-Παναθηναϊκός 83-89 (48-40)

Κίντερ Μπολόνια (Μεσίνα): Τζινόμπιλι 27, Μπετσίροβιτς 4, Γκρέιντζερ 10, Φρόζινι, Άντερσεν 3, Ριγκοντό 3, Γκρίφιθ 2, Σμόντις 23, Γιάριτς 11.

Παναθηναϊκός (Ομπράντοβιτς): Αλβέρτης 11, Καλαϊτζής, Ρότζερς 7, Μουλαομέροβιτς 6, Μποντιρόγκα 21, Μίντλετον 10, Κουτλουάι 22, Παπαδόπουλος 12, Σάντσεθ.