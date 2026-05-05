EuroLeague: Μονακό-Ολυμπιακός και Χάποελ-Ρεάλ, πράξη τρίτη - Game over ή παράταση;

Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται την Τρίτη (5/5) η δράση για τα playoffs της EuroLeague.

Τα δύο πρώτα ματς όλων των σειρών έχουν ήδη παιχτεί και σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει το προβάδισμα των 2 νικών.

Το σημερινό πρόγραμμα ανοίγει η Χάποελ Τελ Αβίβ στις 19:00 η οποία υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης στο Μπότεβγκραντ της Βουλγαρίας.

Εκεί, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη θέλει να πάρει την πρώτη της νίκη, δείχνοντας πως είναι ακόμα στο «παιχνίδι» της διεκδίκησης του πρώτου της Final Four στη EuroLeague, ενώ οι Ισπανοί ψάχνουν το... τελειωτικό χτύπημα που θα τους δώσει το πολυπόθητο εισιτήριο.

Η ημέρα κλείνει στο Πριγκιπάτο με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 20:45. Η αποδεκατισμένη Μονακό υποδέχεται τον πάνοπλο Ολυμπιακό, με το σκορ να είναι στο 2-0 υπέρ των Πειραιωτών.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να κλείσουν την υπόθεση πρόκριση στο Game 3 και να πάνε ξεκούραστα στο πέμπτο διαδοχικό τους Final Four, ενώ οι Μονεγάσκοι θα επιχειρήσουν να δώσουν παράταση στη σειρά.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας:

19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης, NovaSports 5

20:45 Μονακό - Ολυμπιακός, NovaSports Prime