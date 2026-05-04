Πίτερς: «Να αναβαθμίσουμε το παιχνίδι μας, στα playoffs πρέπει να δώσεις το κάτι παραπάνω»

Δείτε όσα ανέφερε ο Άλεκ Πίτερς ενόψει του Game 3 με τη Μονακό στο Πριγκιπάτο (5/5, 20:45).

Λίγο πριν την αναχώρηση του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τη Μονακό στο Πριγκιπάτο (5/5, 20:45), ο Άλεκ Πίτερς σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στο πως όλοι πρέπει να κάνουν το βήμα παραπάνω για να αναβαθμίσουν το παιχνίδι των «ερυθρόλευκων».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Άλεκ Πίτερς:

Για την αναμέτρηση κόντρα στη Μονακό:

«Η προηγούμενη εβδομάδα ήταν καλή για εμάς, μετά από αυτές τις νίκες πιστεύω πως όλοι χάρηκαν αλλά εμείς πρέπει να προχωρήσουμε και να συγκεντρωθούμε. Κάθε μέρα προπονούμαστε και αποφορτιζόμαστε τα Σαββατοκύριακα ώστε να μπούμε σε αυτήν την εβδομάδα σαν να είναι το πρώτο παιχνίδι στη σειρά. Δεν είχαμε την τύχη με το μέρος μας την προηγούμενη φορά στο Μονακό, έχουμε ένα συγκεκριμένο στόχο και θα μας κάνει να παίξουμε όπως στα δύο πρώτα ματς».

Για το πλάνο της ομάδας:

«Να κινηθούμε ως ομάδα και τι εννοώ με αυτό είναι, να έχουμε ταχύτητα και ένταση, να είμαστε καλοί στην άμυνα και στην επίθεση . Στα playoffs πρέπει να δώσεις το κάτι παραπάνω, πιο πολλά από την κανονική περίοδο και από κάθε άλλο παιχνίδι μέσα στη σεζόν. Όλοι πρέπει να αναβαθμίσουμε το παιχνίδι μας και την ταχύτητά μας και αυτό θα είναι το κλειδί της νίκης για εμάς».

