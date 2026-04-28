Ολυμπιακός: Η δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων» για το Game 1 με τη Μονακό
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Μονακό στο ΣΕΦ για το Game 1 της σειράς των play-offs της EuroLeague (28/4, 21:00). Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε γνωστή την δωδεκάδα με την οποία θα παραταχθούν οι «ερυθρόλευκοι».
Με όλους τους παίκτες διαθέσιμους θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός για το πρώτο παιχνίδι των play-offs της EuroLeague κόντρα στη Μονακό. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εκτός δωδεκάδας τους Λαρεντζάκη, Μουσταφά Φαλ, Μόντε Μόρις και Φρανκ Ντιλικίνα, με τον Σακίλ ΜακΚίσικ να συμπεριλαμβάνεται για το Game 1.
Αναλυτικά η δωδεκάδα του Ολυμπιακού:
Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Κώστας Παπανικολάου, Τάισον Γουορντ Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς.