Ολυμπιακός: Η δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων» για το Game 1 με τη Μονακό

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Μονακό στο ΣΕΦ για το Game 1 της σειράς των play-offs της EuroLeague (28/4, 21:00). Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε γνωστή την δωδεκάδα με την οποία θα παραταχθούν οι «ερυθρόλευκοι».

Με όλους τους παίκτες διαθέσιμους θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός για το πρώτο παιχνίδι των play-offs της EuroLeague κόντρα στη Μονακό. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εκτός δωδεκάδας τους Λαρεντζάκη, Μουσταφά Φαλ, Μόντε Μόρις και Φρανκ Ντιλικίνα, με τον Σακίλ ΜακΚίσικ να συμπεριλαμβάνεται για το Game 1.

Αναλυτικά η δωδεκάδα του Ολυμπιακού:

Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Κώστας Παπανικολάου, Τάισον Γουορντ Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς.