EuroLeague: Magic Moment της σεζόν το ankle-breaker του Μοντέρο!

EPA/Miguel Angel Polo

Ο Ζαν Μοντέρο εκτός από το βραβείο του rising star της Euroleague, προσέφερε και τη φάση της χρονιάς όταν έριξε στο παρκέ τον άλλοτε MVP της διοργάνωσης (2021), Βασίλιε Μίτσιτς στις 5 Μαΐου 2026.

Ο 22χρονος γκαρντ της Βαλένθια στην αναμέτρηση απέναντι στην Χάποελ Τελ Αβίβ είχε πετύχει 29 πόντους και είχε μοιράσει 8 ασίστ. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι ήταν οι Ναν, ΜακΙντάιρ και Μπόλντγουιν.

Σε 32 παιχνίδια στη φετινή EuroLeague, ο Δομινικανός έχει κατά μέσο όρο 13.7 πόντους, 2.8 ριμπάονυτ και 4.6 ασίστ σε 21:54.