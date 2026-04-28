EuroLeague: Magic Moment της σεζόν το ankle-breaker του Μοντέρο!
Ο Ζαν Μοντέρο εκτός από το βραβείο του rising star της Euroleague, προσέφερε και τη φάση της χρονιάς όταν έριξε στο παρκέ τον άλλοτε MVP της διοργάνωσης (2021), Βασίλιε Μίτσιτς στις 5 Μαΐου 2026.
Ο 22χρονος γκαρντ της Βαλένθια στην αναμέτρηση απέναντι στην Χάποελ Τελ Αβίβ είχε πετύχει 29 πόντους και είχε μοιράσει 8 ασίστ. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι ήταν οι Ναν, ΜακΙντάιρ και Μπόλντγουιν.
Σε 32 παιχνίδια στη φετινή EuroLeague, ο Δομινικανός έχει κατά μέσο όρο 13.7 πόντους, 2.8 ριμπάονυτ και 4.6 ασίστ σε 21:54.
The fans choose Jean Montero's ankle-breaker as #MotorolaMagicMoment of the season ?— EuroLeague (@EuroLeague) April 28, 2026
A regular season filled with brilliant moments, the fans had their say and crowned the winner Montero ahead of the Wade Baldwin winner in Athens, the alley-oop connection between Codi…