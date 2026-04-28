EuroLeague: Magic Moment της σεζόν το ankle-breaker του Μοντέρο!
EPA/Miguel Angel Polo
Οnsports Τeam 28 Απριλίου 2026, 16:41
EUROLEAGUE / Βαλένθια

Ο Ζαν Μοντέρο εκτός από το βραβείο του rising star της Euroleague, προσέφερε και τη φάση της χρονιάς όταν έριξε στο παρκέ τον άλλοτε MVP της διοργάνωσης (2021), Βασίλιε Μίτσιτς στις 5 Μαΐου 2026.

Ο 22χρονος γκαρντ της Βαλένθια στην αναμέτρηση απέναντι στην Χάποελ Τελ Αβίβ είχε πετύχει 29 πόντους και είχε μοιράσει 8 ασίστ. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι ήταν οι Ναν, ΜακΙντάιρ και Μπόλντγουιν.

Σε 32 παιχνίδια στη φετινή EuroLeague, ο Δομινικανός έχει κατά μέσο όρο 13.7 πόντους, 2.8 ριμπάονυτ και 4.6 ασίστ σε 21:54.

 



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Συγκινητικό «αντίο» της Χατζηευστρατιάδου στον Παναθηναϊκό
7 λεπτά πριν Συγκινητικό «αντίο» της Χατζηευστρατιάδου στον Παναθηναϊκό
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
AEK: Ενδιαφέρον της Ένωσης για Κεσιέ – Διαψεύδει η ΠΑΕ
15 λεπτά πριν AEK: Ενδιαφέρον της Ένωσης για Κεσιέ – Διαψεύδει η ΠΑΕ
SUPER LEAGUE
Στο ελληνικό Big-4 προτάθηκε ο Μέμφις Ντεπάι!
20 λεπτά πριν Στο ελληνικό Big-4 προτάθηκε ο Μέμφις Ντεπάι!
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΟΦΗ: Συγχαρητήρια επιστολή από Γκαγκάτση για την κατάκτηση του Κυπέλλου
40 λεπτά πριν ΟΦΗ: Συγχαρητήρια επιστολή από Γκαγκάτση για την κατάκτηση του Κυπέλλου
Όλες οι ειδήσεις
