Αταμάν: «Έχει πρόβλημα στον μηνίσκο ο Σλούκας, δεν είναι ώρα για δικαιολογίες»

OnSports Team

Σε δηλώσεις του ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για τη σειρά κόντρα στη Βαλένθια καθώς και για το πρόβλημα που προέκυψε στο στρατόπεδο των «πρασίνων» με τον Κώστα Σλούκα να μένει εκτός για όλη τη σειρά.

Οι δηλώσεις αναλυτικά:

«Τώρα είναι ώρα πλέι οφ. Θα βάλουμε το σύστημά μας στο παρκέ. Το σύστημα της Βαλένθια ήταν εξαιρετικό όλη τη σεζόν. Θα δούμε δύο διαφορετικά συστήματα. Τους ξέρουμε και μας ξέρουν πολύ καλά. Ετοιμαζόμαστε για τα πρώτα παιχνίδια.

Την τελευταία εβδομάδα ο Σλούκας είχε πρόβλημα με τον μηνίσκο. Είχε πρόβλημα και σήμερα. Είναι μεγάλη απώλεια για εμάς. Έχουμε μεγάλο ρόστερ όμως, έχουμε παίκτες υψηλού επιπέδου, δεν είναι ώρα να ψάξουμε δικαιολογίες. Ακόμα και η Μονακό παίζει με 8 πάικτες και δεν ψάχνει δικαιολογίες. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε. Ίσως στα παιχνίδια της Αθήνας ο Σλούκας να είναι έτοιμος.

Είναι απλό παιχνίδι. Κάθε παιχνίδι στην Ευρωλίγκα είναι ανταγωνιστικό και η Βαλένθια έχει εξαιρετική χημεία και την ξέρουμε πολύ καλά. Έχουν πολύ καλά παιχνίδια, έχουν κερδίσει παιχνίδια εκτός έδρας με πολύ καλές ομάδες. Είναι σημαντική η μέρα που θα βρεθούμε. Το καλό είναι πως πρέπει να κερδίσεις 3 παιχνίδια για να προκριθείς. Δεν υπάρχει τύχη. Θα δούμε ποια ομάδα είναι καλύτεροι και ποιος προπονητής μπορεί να χειριστεί καλύτερα το παιχνίδι. Πρέπει να παίξουμε καλό μπάσκετ για να κερδίσουμε 3 παιχνίδια. Εστιάζουμε στο πρώτο παιχνίδι, αλλά ακόμα και αν χάσουμε το πρώτο παιχνίδι θα πρέπει να πάρουμε 3 νίκες.

Ο Τσεντί Οσμάν προπονήθηκε σήμερα, είχε μυϊκό σπασμό τις προηγούμενες μέρες, αλλά θα είναι έτοιμος.

Τις σειρές δεν τις κερδίζουν οι τακτικές, αλλά οι παίκτες και είμαι αισιόδοξος πως θα τα καταφέρουμε».