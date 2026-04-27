Τέιλορ για Παναθηναϊκό: «Δεν μας τρομάζει κανένας, σημαντικό που παίζουμε μπροστά στον κόσμο μας»

EPA

OnSports Team

Εν όψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό AKTOR για το Game 1 των play-offs της EuroLeague, ο Κάμερον Τέιλορ παραχώρησε δηλώσεις, τονίζοντας πως καμία ομάδα δεν τρομάζει του «πορτοκαλί»

Η Βαλένθια φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό AKTOR στη «Roig Arena» για το πρώτο παιχνίδι των play-offs της EuroLeague (28/4, 21:45). Σε δηλώσεις του πριν το μεγάλο παιχνίδι, ο φόργουορντ των Ισπανών, Κάμερον Τέιλορ στάθηκε στις πιθανότητες που έχει η ομάδα του απέναντι στους «πράσινους» καθώς και το πόσο σημαντικό είναι το πλεονέκτημα έδρας στη συγκεκριμένη σειρά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αμερικανού:

«Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα με πολλή εμπειρία και ποιότητα. Διαθέτουν πολλούς παίκτες που έχουν κατακτήσει βραβεία MVP και το επίπεδό τους είναι πολύ υψηλό. Δεν φοβόμαστε. Καμία πρόκληση δεν μας τρομάζει. Τους έχουμε κερδίσει ήδη και μπορούμε να το ξανακάνουμε».

«Το να παίζουμε μπροστά στον κόσμο μας είναι εξαιρετικά σημαντικό. Έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα στην έδρα μας και πρέπει να μεταφέρουμε όσα πετύχαμε στην κανονική περίοδο και στα play-offs».

«Περιμένουμε ένα δύσκολο ματς, αλλά έχουμε μεγάλη διάθεση, η αυτοπεποίθησή μας είναι υψηλή και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι».