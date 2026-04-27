Μαρτίνεθ για Παναθηναϊκό: «Στόχος τους είναι να πάρουν το τρόπαιο, όχι να κερδίσουν εμάς»
EPA/Miguel Angel Polo
OnSports Team 27 Απριλίου 2026, 14:42
EUROLEAGUE / Βαλένθια / Παναθηναϊκός

Στα επερχόμενα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό για τα play-offs της EuroLeague στάθηκε σε δηλώσεις του ο προπονητής της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ, με τον coach of the year να υπογραμμίζει πως στόχος των «πρασίνων» δεν είναι να κερδίσουν την ομάδα του, αλλά να σηκώσουν το τρόπαιο.

Τον Παναθηναϊκό AKTOR θα φιλοξενήσει η  Βαλένθια για τα Game 1 & 2 της σειράς των play-off που θα κρίνουν τον έναν εκ των τεσσάρων φιναλίστ για το Final 4 της EuroLeague στο Telekom Center Athens.

Σε δηλώσεις του πριν από το πρώτο παιχνίδι, ο προπονητής των «πορτοκαλί» Πέδρο Μαρτίνεθ, τόνισε πως στόχος του Παναθηναϊκού είναι κατακτήσει την κούπα και όχι μόνο να νικήσει τη Βαλένθια, ενώ υπογράμμισε πως η ομάδα του θα φανεί ανταγωνιστική κόντρα στον «επτάστερο».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προπονητή της χρονιάς:

«Θα χαρούν πολύ αν μας κερδίσουν, αλλά ο στόχος τους δεν είναι να νικήσουν τη Βαλένθια στα play-offs. Υπάρχει ένας άλλος στόχος που έρχεται μετά, αν καταφέρουν να μας νικήσουν. Εμείς δεν σκεφτόμαστε το μέλλον. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε».



Ροή ειδήσεων

BET
Νέα πρωτοβουλία της Stoiximan για την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και τη βελτίωση των σχέσεων
38 λεπτά πριν Νέα πρωτοβουλία της Stoiximan για την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και τη βελτίωση των σχέσεων
EUROLEAGUE
Αταμάν: «Έχει πρόβλημα στον μηνίσκο ο Σλούκας, δεν είναι ώρα για δικαιολογίες»
48 λεπτά πριν Αταμάν: «Έχει πρόβλημα στον μηνίσκο ο Σλούκας, δεν είναι ώρα για δικαιολογίες»
EUROLEAGUE
Τέιλορ για Παναθηναϊκό: «Δεν μας τρομάζει κανένας, σημαντικό που παίζουμε μπροστά στον κόσμο μας»
58 λεπτά πριν Τέιλορ για Παναθηναϊκό: «Δεν μας τρομάζει κανένας, σημαντικό που παίζουμε μπροστά στον κόσμο μας»
EUROLEAGUE
Πλήγμα στον Παναθηναϊκό: Χάνει τη σειρά με τη Βαλένθια ο Σλούκας - Στην αποστολή ο Οσμάν
1 ώρα πριν Πλήγμα στον Παναθηναϊκό: Χάνει τη σειρά με τη Βαλένθια ο Σλούκας - Στην αποστολή ο Οσμάν
