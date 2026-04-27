Μαρτίνεθ για Παναθηναϊκό: «Στόχος τους είναι να πάρουν το τρόπαιο, όχι να κερδίσουν εμάς»

Στα επερχόμενα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό για τα play-offs της EuroLeague στάθηκε σε δηλώσεις του ο προπονητής της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ, με τον coach of the year να υπογραμμίζει πως στόχος των «πρασίνων» δεν είναι να κερδίσουν την ομάδα του, αλλά να σηκώσουν το τρόπαιο.

Τον Παναθηναϊκό AKTOR θα φιλοξενήσει η Βαλένθια για τα Game 1 & 2 της σειράς των play-off που θα κρίνουν τον έναν εκ των τεσσάρων φιναλίστ για το Final 4 της EuroLeague στο Telekom Center Athens.

Σε δηλώσεις του πριν από το πρώτο παιχνίδι, ο προπονητής των «πορτοκαλί» Πέδρο Μαρτίνεθ, τόνισε πως στόχος του Παναθηναϊκού είναι κατακτήσει την κούπα και όχι μόνο να νικήσει τη Βαλένθια, ενώ υπογράμμισε πως η ομάδα του θα φανεί ανταγωνιστική κόντρα στον «επτάστερο».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προπονητή της χρονιάς:

«Θα χαρούν πολύ αν μας κερδίσουν, αλλά ο στόχος τους δεν είναι να νικήσουν τη Βαλένθια στα play-offs. Υπάρχει ένας άλλος στόχος που έρχεται μετά, αν καταφέρουν να μας νικήσουν. Εμείς δεν σκεφτόμαστε το μέλλον. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε».