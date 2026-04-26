«Συναντιούνται την Τρίτη EuroLeague και NBA Europe για το μέλλον του Ευρωπαϊκού μπάσκετ»

Την Τρίτη (28/4) στη Γενεύη συναντιούνται, σύμφωνα με τη «Marca», NBA Europe και EuroLeague Basketball για να συζητήσουν για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Σύμφωνα με την Ισπανική εφημερίδα «Marca», στο ραντεβού θα είναι παρών οι Τσους Μπουένο (CEO της Euroleague), Γιώργος Αϊβαζόγλου (ΝΒΑ Europe and Middle East Managing Director) και ο Άνταμ Σίλβερ (Κομισάριος του ΝΒΑ), ώστε να βρεθεί η καλύτερη λύση για όλες τις πλευρές.

Στόχος και των δύο πλευρών είναι η από κοινού πλεύση προς τη σωστή κατεύθυνση και όχι ο διχασμός, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Στο δημοσίευμα αναφέρονται επίσης και οι ομάδες που έχουν με το μέρος τους οι δύο πλευρές, εξηγώντας πως οι 10 από τους 13 μετόχους της EuroLeague, έχουν βάλει την υπογραφή τους σε νέο συμβόλαιο, με εξαίρεση τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Φενέρμπαχτσε και τη Βιλερμπάν, ενώ έγιναν γνωστές και οι ομάδες που επιθυμούν να αποκτήσουν franchise στη λίγκα, όπως ο ΠΑΟΚ, η Βαλένθια, η Χάποελ και το Ντουμπάι.