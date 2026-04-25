Βαλένθια: Δήλωσε συμμετοχή στο NBA ντραφτ ο Ντε Λαρέα
Ιωάννης Χονδρός Ιωάννης Χονδρός 25 Απριλίου 2026, 13:59
Βαλένθια: Δήλωσε συμμετοχή στο NBA ντραφτ ο Ντε Λαρέα

Παρών στο επερχόμενο ντραφτ του NBA θα δώσει ο γκαρντ της Βαλένθια Σέρχιο Ντε Λαρέα, με τον 20χρονο  να είναι διαθέσιμος για επιλογή από τις 30 ομάδες του ΝΒΑ.

Την απόφαση να συμμετάσχει στο φετινό ντραφτ του NBA έκανε γνωστή ο ελπιδοφόρος γκαρντ της Βαλένθια (αντίπαλο του Παναθηναϊκού στα play-off της EuroLeague) Σέρχιο Ντε Λαρέα, με τον Ισπανό να έχει μεγάλες πιθανότητες να επιλεχθεί στα μέσα του δευτέρου γύρου.

Τη φετινή σεζόν ο Ντε Λαρέα στην ACB μετρά 9.3 πόντους και 3.6 ασίστ ανά 17 λεπτά, ενώ στη EuroLeague σε 26 παιχνίδια έχει 3.6 πόντους, 1.3 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ άνα 10:44.



ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Χωρίς Νιλικίνα και Χολ οι «ερυθρόλευκοι» κόντρα στην Ένωση
Τώρα ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Χωρίς Νιλικίνα και Χολ οι «ερυθρόλευκοι» κόντρα στην Ένωση
Μιλιτάο: «Χειρουργείται και χάνει το Μουντιάλ ο Βραζιλιάνος στόπερ»
16 λεπτά πριν Μιλιτάο: «Χειρουργείται και χάνει το Μουντιάλ ο Βραζιλιάνος στόπερ»
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 1-1: Ένα βήμα από τον τίτλο το «τριφύλλι» στη Super League Κ17
32 λεπτά πριν Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 1-1: Ένα βήμα από τον τίτλο το «τριφύλλι» στη Super League Κ17
Αντετοκούνμπο: «Ενδιαφέρον των Φοίνιξ Σανς για τον Έλληνα σούπερ-σταρ»
36 λεπτά πριν Αντετοκούνμπο: «Ενδιαφέρον των Φοίνιξ Σανς για τον Έλληνα σούπερ-σταρ»
