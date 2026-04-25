Βαλένθια: Δήλωσε συμμετοχή στο NBA ντραφτ ο Ντε Λαρέα

Παρών στο επερχόμενο ντραφτ του NBA θα δώσει ο γκαρντ της Βαλένθια Σέρχιο Ντε Λαρέα, με τον 20χρονο να είναι διαθέσιμος για επιλογή από τις 30 ομάδες του ΝΒΑ.

Την απόφαση να συμμετάσχει στο φετινό ντραφτ του NBA έκανε γνωστή ο ελπιδοφόρος γκαρντ της Βαλένθια (αντίπαλο του Παναθηναϊκού στα play-off της EuroLeague) Σέρχιο Ντε Λαρέα, με τον Ισπανό να έχει μεγάλες πιθανότητες να επιλεχθεί στα μέσα του δευτέρου γύρου.

Τη φετινή σεζόν ο Ντε Λαρέα στην ACB μετρά 9.3 πόντους και 3.6 ασίστ ανά 17 λεπτά, ενώ στη EuroLeague σε 26 παιχνίδια έχει 3.6 πόντους, 1.3 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ άνα 10:44.